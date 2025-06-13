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عربي-دولي
بعد الضربات الايرانية.. مسؤول إيراني: سنكثّف هجماتنا على إسرائيل
Lebanon 24
13-06-2025
|
23:35
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نقلت شبكة "
سي إن
إن" الأميركية عن مسؤول إيراني قوله، يوم الجمعة، إن
إيران
ستكثّف هجماتها على
إسرائيل
.
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وحسبما نقلت "سي إن إن" عن المسؤول
الإيراني
الذي وصفته بـ"الكبير"، فإن "إيران ستكثّف هجماتها على إسرائيل، وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها".
وأضاف المسؤول: "تحتفظ إيران بالحق - بموجب القانون الدولي - في الردّ بحزم على الهجمات (الإسرائيلية)".
وقالت إيران إنها أطلقت مئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل بعد أن قصفت
تل أبيب
موقع نطنز
النووي
الإيراني الضخم وقتلت عددا من كبار قادتها العسكريين.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتضح مدى الضرر في نطنز.
ودأبت الدول الغربية على اتهام إيران بتخصيب اليورانيوم هناك إلى مستويات تسمح بصنع قنبلة وليس للاستخدام المدني.
ووفق مبعوث إيران لدى
الأمم المتحدة
فإن 78 شخصا، من بينهم مسؤولون عسكريون كبار، قُتلوا في
الغارات
الإسرائيلية
على إيران وأصيب أكثر من 320 شخصا معظمهم من المدنيين.
واتهم
الولايات المتحدة
بالتواطؤ في الهجمات وقال إنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب.
أما المندوب
الإسرائيلي
لدى الأمم المتحدة داني دانون فقال إن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن إيران كانت ستنتج في غضون أيام ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنابل متعددة.
ووصف العملية التي قامت بها إسرائيل بأنها "عمل من أعمال الحفاظ على الوطن".
ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن الوقت لم يفت بعد بالنسبة لطهران لوقف حملة القصف الإسرائيلي من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
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