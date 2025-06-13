بعد الضربات الايرانية.. مسؤول إيراني: سنكثّف هجماتنا على إسرائيل

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وحسبما نقلت "سي إن إن" عن المسؤول الذي وصفته بـ"الكبير"، فإن "إيران ستكثّف هجماتها على إسرائيل، وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها". نقلت شبكة " إن" الأميركية عن مسؤول إيراني قوله، يوم الجمعة، إن ستكثّف هجماتها على .وحسبما نقلت "سي إن إن" عن المسؤول الذي وصفته بـ"الكبير"، فإن "إيران ستكثّف هجماتها على إسرائيل، وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها".

وأضاف المسؤول: "تحتفظ إيران بالحق - بموجب القانون الدولي - في الردّ بحزم على الهجمات (الإسرائيلية)".



وقالت إيران إنها أطلقت مئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل بعد أن قصفت موقع نطنز الإيراني الضخم وقتلت عددا من كبار قادتها العسكريين.



وقال مسؤولون إسرائيليون إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتضح مدى الضرر في نطنز.

ودأبت الدول الغربية على اتهام إيران بتخصيب اليورانيوم هناك إلى مستويات تسمح بصنع قنبلة وليس للاستخدام المدني.



ووفق مبعوث إيران لدى فإن 78 شخصا، من بينهم مسؤولون عسكريون كبار، قُتلوا في على إيران وأصيب أكثر من 320 شخصا معظمهم من المدنيين.



واتهم بالتواطؤ في الهجمات وقال إنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب.



أما المندوب لدى الأمم المتحدة داني دانون فقال إن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن إيران كانت ستنتج في غضون أيام ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنابل متعددة.



ووصف العملية التي قامت بها إسرائيل بأنها "عمل من أعمال الحفاظ على الوطن".



ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي إن الوقت لم يفت بعد بالنسبة لطهران لوقف حملة القصف الإسرائيلي من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.