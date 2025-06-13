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عربي-دولي

محذراً من "التداعيات المدمّرة على كامل المنطقة".. بوتين يقترح على نتنياهو أداء دور وسيط مع إيران

Lebanon 24
13-06-2025 | 23:54
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أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة الضربات الإسرائيلية على إيران معتبراً أنها "تصعيد خطير"، محذراً من "التداعيات المدمّرة على كامل المنطقة".
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وأجرى بوتين اتصالَين هاتفيَين منفصلين مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقاً لبيان صادر عن الكرملين.

وقالت الرئاسة الروسية إن بوتين "شدد على أن روسيا تدين خطوات إسرائيل التي تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، بحسب موسكو.

وأشارت إلى أن بوتين أعرب لنتنياهو عن "استعداده لأداء دور وسيط بهدف تفادي تصعيد جديد في التوترات"، مضيفةً أنه حذّر من "خطر.. التداعيات المدمرة على كامل المنطقة".

وأكد الرئيس الروسي "أهمية" التوصل إلى "حل" للملف النووي الإيراني "بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصراً"، وذلك في خضم المحادثات الأميركية الإيرانية بهذا الشأن.

من جهتها، أفادت الرئاسة الإيرانية بأن بزشكيان جدد لبوتين أن طهران "لا تعتزم تطوير أسلحة نووية، وهي دائماً مستعدة لتوفير ضمانات في هذا الشأن إلى الهيئات الدولية المتخصصة".(العربية)

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