محذراً من "التداعيات المدمّرة على كامل المنطقة".. بوتين يقترح على نتنياهو أداء دور وسيط مع إيران

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أدان الجمعة الضربات على معتبراً أنها "تصعيد خطير"، محذراً من "التداعيات المدمّرة على كامل المنطقة".وأجرى اتصالَين هاتفيَين منفصلين مع نظيره مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقاً لبيان صادر عن الكرملين.وقالت الرئاسة الروسية إن بوتين "شدد على أن تدين خطوات التي تشكل انتهاكاً لميثاق والقانون الدولي"، بحسب .وأشارت إلى أن بوتين أعرب لنتنياهو عن "استعداده لأداء دور وسيط بهدف تفادي تصعيد جديد في التوترات"، مضيفةً أنه حذّر من "خطر.. التداعيات المدمرة على كامل المنطقة".وأكد "أهمية" التوصل إلى "حل" للملف الإيراني "بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصراً"، وذلك في خضم المحادثات الأميركية بهذا الشأن.من جهتها، أفادت الرئاسة الإيرانية بأن بزشكيان جدد لبوتين أن "لا تعتزم تطوير أسلحة نووية، وهي دائماً مستعدة لتوفير ضمانات في هذا الشأن إلى الهيئات الدولية المتخصصة".(العربية)