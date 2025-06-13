27
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غوتيريس لإسرائيل وإيران: كفى تصعيدا
Lebanon 24
13-06-2025
|
23:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس الجمعة
إيران
وإسرائيل إلى احتواء التصعيد ووقف الأعمال العدائية، بعد سلسلة هجمات جوية متبادلة بينهما.
Advertisement
وجاء في منشور لغوتيريس على منصة إكس "قصف إسرائيلي لمواقع نووية إيرانية. ضربات صاروخية إيرانية على
تل أبيب
. كفى تصعيدا، حان الوقت لكي يتوقف ذلك. يجب أن يسود السلام والدبلوماسية".
واتهمت إيران
الولايات المتحدة
بالتواطؤ في الهجمات
الإسرائيلية
التي استهدفتها، فيما نفت
واشنطن
الاتهامات مؤكدة خلال جلسة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "من
الحكمة
" لطهران أن تتفاوض بشأن برنامجها
النووي
.
ونفذت إيران ضربات انتقامية على
إسرائيل
مساء الجمعة ردا على هجوم إسرائيلي سابق في اليوم ذاته.
وقال داني دانون، مندوب إسرائيل لدى
الأمم المتحدة
، إن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن إيران كانت ستستطيع خلال أيام إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع عدة قنابل.
وأضاف دانون في كلمة بمجلس الأمن الدولي أن الهجمات على إيران "إجراء للحفاظ على الهوية الوطنية" نفذته إسرائيل بمفردها.
وتابع: "انتظرنا نجاح الجهود الدبلوماسية ورأينا المفاوضات يطول أمدها لكن إيران لم تقدم سوى تنازلات كاذبة أو رفضت معظم الشروط الأساسية".
وأكد أن إيران "خصبت اليورانيوم بنسبة 60 في المئة بدون مبرر وأنشأت صناعات صاروخية كبيرة".
وأشار إلى أن إسرائيل "تأخذ إجراءاتها قبل أن يتأخر الوقت، وإيران طورت قدراتها كثيرا".
واختتم كلمته قائلا إن "التهديدات
الإيرانية
لإسرائيل كانت يومية ونعلم من هم أعداؤنا".
ومن جانبه، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن 78 شخصا بينهم مسؤولون عسكريون كبار قتلوا، وأصيب أكثر من 320، جرّاء الهجمات الإسرائيلية على إيران.
مواضيع ذات صلة
غوتيريش لإسرائيل وإيران: كفى تصعيداً حان وقت التوقف
Lebanon 24
غوتيريش لإسرائيل وإيران: كفى تصعيداً حان وقت التوقف
14/06/2025 10:59:16
14/06/2025 10:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريس يدعو إيران وإسرائيل لوقف التصعيد
Lebanon 24
غوتيريس يدعو إيران وإسرائيل لوقف التصعيد
14/06/2025 10:59:16
14/06/2025 10:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش: كفى تصعيداً ويجب أن يسود السلام والدبلوماسية
Lebanon 24
غوتيريش: كفى تصعيداً ويجب أن يسود السلام والدبلوماسية
14/06/2025 10:59:16
14/06/2025 10:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا: قلقون من التطورات بين إسرائيل وإيران وندعو لوقف التصعيد
Lebanon 24
بريطانيا: قلقون من التطورات بين إسرائيل وإيران وندعو لوقف التصعيد
14/06/2025 10:59:16
14/06/2025 10:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحرس الثوري تحدث عن تفاصيل "الوعد الصادق 3": ستتمدد ضربتنا الى القواعد الاميركية
Lebanon 24
الحرس الثوري تحدث عن تفاصيل "الوعد الصادق 3": ستتمدد ضربتنا الى القواعد الاميركية
03:54 | 2025-06-14
14/06/2025 03:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الهجمات المُتبادلة تتواصل.. ايران تُهدد بإطلاق 2000 صاروخ وإسرائيل تتوعدها بدفع ثمن باهظ
Lebanon 24
الهجمات المُتبادلة تتواصل.. ايران تُهدد بإطلاق 2000 صاروخ وإسرائيل تتوعدها بدفع ثمن باهظ
03:54 | 2025-06-14
14/06/2025 03:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد القصف الإسرائيليّ.. ماذا قال خبراء عن أضرار المنشآت الإيرانية؟
Lebanon 24
بعد القصف الإسرائيليّ.. ماذا قال خبراء عن أضرار المنشآت الإيرانية؟
03:45 | 2025-06-14
14/06/2025 03:45:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الهجمات فوق سماء طهران.. إسرائيل تتحدث عن "لحظة فارقة"
Lebanon 24
الهجمات فوق سماء طهران.. إسرائيل تتحدث عن "لحظة فارقة"
03:34 | 2025-06-14
14/06/2025 03:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري يُعلن استهداف 3 قواعد بإسرائيل كانت منصات للهجوم على إيران
Lebanon 24
الحرس الثوري يُعلن استهداف 3 قواعد بإسرائيل كانت منصات للهجوم على إيران
03:32 | 2025-06-14
14/06/2025 03:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها
Lebanon 24
حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها
07:57 | 2025-06-13
13/06/2025 07:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"فجأة بتولع"... إليكم ما توقّعه ميشال حايك عما يحدث بين إيران وإسرائيل
Lebanon 24
"فجأة بتولع"... إليكم ما توقّعه ميشال حايك عما يحدث بين إيران وإسرائيل
06:06 | 2025-06-13
13/06/2025 06:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
20:47 | 2025-06-13
13/06/2025 08:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
13/06/2025 04:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس بالصواريخ والطائرات.. "هجوم من نوع آخر" تخشاه إسرائيل
Lebanon 24
ليس بالصواريخ والطائرات.. "هجوم من نوع آخر" تخشاه إسرائيل
15:35 | 2025-06-13
13/06/2025 03:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:54 | 2025-06-14
الحرس الثوري تحدث عن تفاصيل "الوعد الصادق 3": ستتمدد ضربتنا الى القواعد الاميركية
03:54 | 2025-06-14
الهجمات المُتبادلة تتواصل.. ايران تُهدد بإطلاق 2000 صاروخ وإسرائيل تتوعدها بدفع ثمن باهظ
03:45 | 2025-06-14
بعد القصف الإسرائيليّ.. ماذا قال خبراء عن أضرار المنشآت الإيرانية؟
03:34 | 2025-06-14
الهجمات فوق سماء طهران.. إسرائيل تتحدث عن "لحظة فارقة"
03:32 | 2025-06-14
الحرس الثوري يُعلن استهداف 3 قواعد بإسرائيل كانت منصات للهجوم على إيران
03:30 | 2025-06-14
بعد الضربة الإسرائيلية على إيران.. "The Spectator": بداية حقبة جديدة في الشرق الأوسط
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
14/06/2025 10:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
14/06/2025 10:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
14/06/2025 10:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24