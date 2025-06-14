مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: تحركنا لوقف تطوير إيران لقدراتها النووية قبل فوات الأوان

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أشار داني ، مندوب لدى ، إلى ان المعلومات الاستخباراتية أكدت أن كانت ستستطيع خلال أيام إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع عدة قنابل.وأضاف دانون في كلمة بمجلس أن الهجمات على إيران "إجراء للحفاظ على الهوية الوطنية" نفذته إسرائيل بمفردها.وتابع: "انتظرنا نجاح الجهود الدبلوماسية ورأينا المفاوضات يطول أمدها لكن إيران لم تقدم سوى تنازلات كاذبة أو رفضت معظم الشروط الأساسية".وأكد أن إيران "خصبت اليورانيوم بنسبة 60 في المئة بدون مبرر وأنشأت صناعات صاروخية كبيرة".وأشار إلى أن إسرائيل "تأخذ إجراءاتها قبل أن يتأخر الوقت، وإيران طورت قدراتها كثيرا".واختتم كلمته قائلا إن "التهديدات لإسرائيل كانت يومية ونعلم من هم أعداؤنا".وكان دانون قال أمس الجمعة إن العملية العسكرية ضد إيران لن تكون قصيرة، حسبما أفادت وكالة للأنباء.وفي حديث لتلفزيون "بلومبرغ" قال دانون: "لن أقول شهورا، لكنها يمكن أن تستغرق أياما أو أسابيع".وأوضح دانون أن إسرائيل يمكن أن تصل "لكل هدف في إيران. إننا نسيطر على الأمور".ووفق دانون فإن إسرائيل ستستمر حتى "تصل إيران إلى نقطة لا تستطيع عندها مواصلة جهودها".واستهدفت المرحلة الأولى من الضربات قدرات إنتاج الصواريخ الباليستية والمنشآت النووية الإيرانية بشكل رئيسي.(سكاي نيوز)