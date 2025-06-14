للحرب الحديثة.. زعيم كوريا الشمالية يدعو للتوسع بإنتاج قذائف جديدة

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وقالت الشمالية إن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال تفقده مؤسسة كبرى لصناعة الذخائر أمس الجمعة. دعا زعيم إلى التوسع في إنتاج نوع جديد من قذائف المدفعية للحرب الحديثة، حسبما ذكرت الحكومية في ، اليوم السبت، وسط تعميق التعاون العسكري بين الشمالية وروسيا.وقالت الشمالية إن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال تفقده مؤسسة كبرى لصناعة الذخائر أمس الجمعة.

وخلال زيارة مصنع للذخائر، استعرض كيم إنتاج القذائف والقدرة الإنتاجية وأعمال التحديث في النصف الأول من العام.



ودعا كيم إلى توسيع وتعزيز القدرة الإنتاجية من أجل "تلبية جميع متطلبات استراتيجية الدفاع الوطني وزيادة إنتاج قذائف قوية من نوع جديد لتلبية متطلبات الحرب الحديثة"، حسبما قالت في بيان باللغة .



كما أكد على الحاجة إلى تعزيز مستوى عملية الإنتاج الآلية لزيادة إنتاج قذائف جديدة.