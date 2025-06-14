الخارجية الإيرانية: أميركا جعلت المفاوضات النووية بلا جدوى

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واتهمت طهران بدعم الهجوم .



ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم بقائي قوله "تصرف الطرف الآخر (الولايات المتحدة) بطريقة تجعل الحوار بلا معنى". قالت إن الحوار مع بشأن برنامج أصبح "لا معنى له" بعد أن نفذت أكبر ضربة عسكرية لها على الإطلاق ضد إيران.واتهمت طهران بدعم الهجوم .ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم بقائي قوله "تصرف الطرف الآخر (الولايات المتحدة) بطريقة تجعل الحوار بلا معنى".

وأضاف بأنه "لا يمكنك ادعاء التفاوض" وفي الوقت نفسه تقسم العمل بالسماح لنظام إسرائيل باستهداف الأراضي .



وقال إن إسرائيل "نجحت في التأثير" على العملية الدبلوماسية، وإن الهجوم الإسرائيلي ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن.



واتهمت إيران الولايات المتحدة في وقت سابق بالتواطؤ في الهجمات ، لكن واشنطن نفت هذا الادعاء وأبلغت طهران في بأنه من " " التفاوض بشأن برنامجها النووي.



وكان من المقرر عقد الجولة السادسة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية غدا الأحد في مسقط، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستُعقد بعد الضربات الإسرائيلية.