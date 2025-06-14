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عربي-دولي
الخارجية الإيرانية: أميركا جعلت المفاوضات النووية بلا جدوى
Lebanon 24
14-06-2025
|
00:52
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قالت
إيران
إن الحوار مع
الولايات المتحدة
بشأن برنامج
طهران
النووي
أصبح "لا معنى له" بعد أن نفذت
إسرائيل
أكبر ضربة عسكرية لها على الإطلاق ضد إيران.
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واتهمت طهران
واشنطن
بدعم الهجوم
الإسرائيلي
.
ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم
وزارة الخارجية
إسماعيل
بقائي قوله "تصرف الطرف الآخر (الولايات المتحدة) بطريقة تجعل الحوار بلا معنى".
وأضاف بأنه "لا يمكنك ادعاء التفاوض" وفي الوقت نفسه تقسم العمل بالسماح لنظام إسرائيل باستهداف الأراضي
الإيرانية
.
وقال إن إسرائيل "نجحت في التأثير" على العملية الدبلوماسية، وإن الهجوم الإسرائيلي ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن.
واتهمت إيران الولايات المتحدة في وقت سابق بالتواطؤ في الهجمات
الإسرائيلية
، لكن واشنطن نفت هذا الادعاء وأبلغت طهران في
مجلس الأمن الدولي
بأنه من "
الحكمة
" التفاوض بشأن برنامجها النووي.
وكان من المقرر عقد الجولة السادسة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية غدا الأحد في مسقط، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستُعقد بعد الضربات الإسرائيلية.
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