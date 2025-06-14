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3 قتلى وأكثر من 80 جريحا بضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل

Lebanon 24
14-06-2025 | 00:55
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سقط 3 قتلى وأكثر من 80 جريحا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.
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وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت إن 3 أشخاص قتلواعندما سقط صاروخ في وسط إسرائيل.

وأوضحت أن صاروخا إيرانيا سقط قرب منازل في وسط إسرائيل، مشيرة إلى أن عدة أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل عقب رصد صواريخ من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل على اعتراض موجة جديدة من الصواريخ التي أطلقت من إيران.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بسماع دوي انفجارات قوية في جنوب إسرائيل.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد نقلت عن مسؤول إيراني قوله، الجمعة، إن إيران ستكثّف هجماتها على إسرائيل.

وحسبما قال المسؤول الإيراني الذي وصفته "سي إن إن" بـ"الكبير"، فإن "إيران ستكثّف هجماتها على إسرائيل، وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها".(سكاي نيوز)
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