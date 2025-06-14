3 قتلى وأكثر من 80 جريحا بضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل

Advertisement

سقط 3 قتلى وأكثر من 80 جريحا في الهجمات الصاروخية على .وذكرت في وقت مبكر من السبت إن 3 أشخاص قتلواعندما سقط صاروخ في وسط إسرائيل.وأوضحت أن صاروخا إيرانيا سقط قرب منازل في وسط إسرائيل، مشيرة إلى أن عدة أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.ودوت في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل عقب رصد صواريخ من .وقال الجيش إنه يعمل على اعتراض موجة جديدة من الصواريخ التي أطلقت من إيران.وأفادت صحيفة " " بسماع دوي انفجارات قوية في جنوب إسرائيل.وكانت شبكة " إن" الأميركية قد نقلت عن مسؤول إيراني قوله، الجمعة، إن إيران ستكثّف هجماتها على إسرائيل.وحسبما قال المسؤول الذي وصفته "سي إن إن" بـ"الكبير"، فإن "إيران ستكثّف هجماتها على إسرائيل، وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها".(سكاي نيوز)