هكذا توقع "مؤشر البيتزا" هجوم إسرائيل على إيران مساء الخميس

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وتقوم فكرة هذا "المؤشر" على أنه كلما سُجّل حدث كبير مرتبط بالولايات المتحدة على يضطر عدد كبير من موظفي وزارتي الدفاع والخارجية والبيت الأبيض إلى البقاء في مكاتبهم حتى وقت متأخر من الليل. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في طلبيات الأكل، ولا سيما البيتزا، في واشنطن ومحيطها.



وتلقى هذه الفرضية انتشاراً عبر الإنترنت مع منتديات مخصصة لها على منصة "ريديت"، ولها حساب خاص بها على "إكس" بعنوان "بينتاغون بيتزا ريبورت" الذي يتابعه أكثر من 38 ألف شخص.



ويُرسَل تنبيه على الحساب عندما يزيد نشاط فرع لسلسلة مطاعم "دومينوز" المختصة بالبيتزا قريب من الأميركية عن مستواه الطبيعي. هل تسمح طلبيات البيتزا بتوقع الأزمات الجيوسياسية؟ هذه النظرية يطرحها القيمون على "مؤشر البيتزا" الذين أشاروا إلى ارتفاع في الطلبيات سُجّل مساء الخميس في عندما كانت تستعد لمهاجمة .وتقوم فكرة هذا "المؤشر" على أنه كلما سُجّل حدث كبير مرتبط بالولايات المتحدة على يضطر عدد كبير من موظفي وزارتي الدفاع والخارجية والبيت الأبيض إلى البقاء في مكاتبهم حتى وقت متأخر من الليل. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في طلبيات الأكل، ولا سيما البيتزا، في واشنطن ومحيطها.وتلقى هذه الفرضية انتشاراً عبر الإنترنت مع منتديات مخصصة لها على منصة "ريديت"، ولها حساب خاص بها على "إكس" بعنوان "بينتاغون بيتزا ريبورت" الذي يتابعه أكثر من 38 ألف شخص.ويُرسَل تنبيه على الحساب عندما يزيد نشاط فرع لسلسلة مطاعم "دومينوز" المختصة بالبيتزا قريب من الأميركية عن مستواه الطبيعي.

وأشار الحساب إلى أن ارتفاعاً في الطلبيات سجل مساء الخميس وقد بلغت ذروته قبل إغلاق المطعم تزامناً تقريباً مع بدء إسرائيل ضرباتها على إيران.



و"مؤشر البيتزا" ليس بجديد في واشنطن.



وقد طُرح قبل غزو عناصر الأميركية (المارينز) لغرانادا في مطلع ثمانينات القرن الماضي وخلال أزمة بنما في 1989.



وشدد مقال قصير نشرته مجلة "تايم" في آب 1990 على أن طلبيات البيتزا في مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) شهدت ارتفاعاً مفاجئاً في الليلة التي سبقت غزو الجيش للكويت.



وفي هذا السياق تساءل أحد مستخدمي "ريديت" ليل الخميس-الجمعة حول "الخطر الفعلي الذي يشكله هذا المؤشر على ".