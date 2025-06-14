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عربي-دولي

إيران تؤكد حصول أضرار "محدودة" بمنشأتي فوردو وأصفهان النوويتين

Lebanon 24
14-06-2025 | 01:13
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أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن أضراراً وصفتها بالمحدودة لحقت بموقع فوردو النووي جنوب طهران وبموقع آخر في وسط البلاد بعد الهجمات الإسرائيلية.
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وقال المتحدث باسم الوكالة بهروز كمالوندي إن: "الأضرار اقتصرت على مناطق لم تسبب أي أضرار هيكلية في حالة فوردو".

وتابع: "في أصفهان، وقعت أيضاً هجمات على عدة نقاط مرتبطة بمستودعات اشتعلت فيها النيران"، مضيفاً أن "الأضرار لم تكن واسعة النطاق وليس هناك ما يدعو للقلق في ما يتعلق بالتلوث" النووي.
بدوره، أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بأن السلطات الإيرانية أبلغت الوكالة بتعرض مواقع نووية في أصفهان وفوردو للاستهداف في الهجوم الإسرائيلي على إيران.

كما أكد غروسي أن قسماً رئيسياً فوق الأرض لمنشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز قد دُمِر. وقال غروسي: "في نطنز، دُمر القسم الواقع فوق الأرض من منشأة تجريبية لتخصيب الوقود حيث كانت إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة".

وأضاف غروسي: "في الوقت الحاضر، تبلغنا السلطات الإيرانية بشن هجمات على منشأتين أخريين، وهما محطة فوردو لتخصيب الوقود وفي أصفهان".

وتابع "في هذه اللحظة ليس لدينا معلومات كافية تتجاوز الإشارة إلى أن نشاطاً عسكرياً حدث حول هاتين المنشأتين أيضاً".
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