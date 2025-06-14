إيران تؤكد حصول أضرار "محدودة" بمنشأتي فوردو وأصفهان النوويتين

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وقال المتحدث باسم الوكالة إن: "الأضرار اقتصرت على مناطق لم تسبب أي أضرار هيكلية في حالة فوردو".



وتابع: "في أصفهان، وقعت أيضاً هجمات على عدة نقاط مرتبطة بمستودعات اشتعلت فيها النيران"، مضيفاً أن "الأضرار لم تكن واسعة النطاق وليس هناك ما يدعو للقلق في ما يتعلق بالتلوث" النووي. أكدت أن أضراراً وصفتها بالمحدودة لحقت بموقع فوردو جنوب وبموقع آخر في وسط البلاد بعد الهجمات .وقال المتحدث باسم الوكالة إن: "الأضرار اقتصرت على مناطق لم تسبب أي أضرار هيكلية في حالة فوردو".وتابع: "في أصفهان، وقعت أيضاً هجمات على عدة نقاط مرتبطة بمستودعات اشتعلت فيها النيران"، مضيفاً أن "الأضرار لم تكن واسعة النطاق وليس هناك ما يدعو للقلق في ما يتعلق بالتلوث" النووي.

بدوره، أفاد للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الجمعة، بأن السلطات الإيرانية أبلغت الوكالة بتعرض مواقع نووية في أصفهان وفوردو للاستهداف في الهجوم على .



كما أكد غروسي أن قسماً رئيسياً فوق الأرض لمنشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز قد دُمِر. وقال غروسي: "في نطنز، دُمر القسم الواقع فوق الأرض من منشأة تجريبية لتخصيب الوقود حيث كانت إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة".



وأضاف غروسي: "في الوقت الحاضر، تبلغنا السلطات الإيرانية بشن هجمات على منشأتين أخريين، وهما محطة فوردو لتخصيب الوقود وفي أصفهان".



وتابع "في هذه اللحظة ليس لدينا معلومات كافية تتجاوز الإشارة إلى أن نشاطاً عسكرياً حدث حول هاتين المنشأتين أيضاً".