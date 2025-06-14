الخطوط الجوية السورية تعلن وقف جميع الرحلات التابعة لها حتى إشعار آخر

اعلنت الخطوط الجوية السورية وقف جميع الرحلات الجوية التابعة لها موقتاً وحتى إشعار آخر، وذلك إلى حين تحسّن الأوضاع في المنطقة وعودة الأجواء إلى طبيعتها، على ما أفادت وكالة " ".

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