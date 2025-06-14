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عربي-دولي

الخطوط الجوية السورية تعلن وقف جميع الرحلات التابعة لها حتى إشعار آخر

Lebanon 24
14-06-2025 | 01:35
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اعلنت الخطوط الجوية السورية  وقف جميع الرحلات الجوية التابعة لها موقتاً وحتى إشعار آخر، وذلك إلى حين تحسّن الأوضاع في المنطقة وعودة الأجواء إلى طبيعتها، على ما أفادت وكالة "سانا".
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