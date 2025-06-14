في مهمة "تجسس".. إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية

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أسقطت القوات ، السبت، إسرائيلية كانت في مهمة "تجسس" في البلاد، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.وذكر التلفزيون الرسمي أن القوات الإيرانية "تمكنت من إسقاط مسيرات إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية"، مضيفا أن "المسيرات دخلت المجال الجوي الإيراني في مهام تجسس واستطلاع".