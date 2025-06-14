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عربي-دولي

في مهمة "تجسس".. إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية

Lebanon 24
14-06-2025 | 01:38
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أسقطت القوات الإيرانية، السبت، مسيرات إسرائيلية كانت في مهمة "تجسس" في شمال غرب البلاد، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.
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وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن القوات الإيرانية "تمكنت من إسقاط مسيرات إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية"، مضيفا أن "المسيرات دخلت المجال الجوي الإيراني في مهام تجسس واستطلاع".
 
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