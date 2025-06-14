وزير الدفاع الإسرائيلي: النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء

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أكد ، أن "النظام تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على وسيدفع الثمن".وشدد على أن "قواتنا مستمرة في تنفيذ هجمات على واستهداف مواقع استراتيجية وفقاً لخطط معدة مسبقاً".وأمس نفذت هجوماً واسعاً استهدف قادة عسكريين وعلماء نوويين ومنشآت وقواعد عسكرية في عدة مناطق داخل . وردّت إيران بهجوم صاروخي على دفعات، استهدف مناطق واسعة ، أبرزها ، وتسبب بأضرار كبيرة.