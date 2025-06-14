تفاصيل تكشف للمرة الاولى عن عملية "الأسد الصاعد".. كيف هاجمت إسرائيل قلب إيران؟

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فقد نفذت إسرائيل ما وصفته بـ"أكبر هجوم استخباراتي في تاريخ الصراع مع إيران".



فكيف نفذت العملية التي أطلقت عليها إسرائيل " الصاعد"؟



بحسب مصادر تحدثت لوسائل إعلام إسرائيلية، كانت العملية نتيجة التخطيط والنشر المبكر لقدرات سرية في العمق ، وكان لعناصر على الأرض دور كبير. كتب موقع "العربية": تبادلت وإسرائيل إطلاق الصواريخ والغارات الجوية في ساعة مبكرة من السبت بعد أن نفذت أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.فقد نفذت إسرائيل ما وصفته بـ"أكبر هجوم استخباراتي في تاريخ الصراع مع إيران".بحسب مصادر تحدثت لوسائل إعلام إسرائيلية، كانت العملية نتيجة التخطيط والنشر المبكر لقدرات سرية في العمق ، وكان لعناصر على الأرض دور كبير.

وكانت بداية التنفيذ قبل أشهر، بالعملية الأولى وهي تهريب صواريخ لداخل إيران عبر وحدات كوماندوز.



هذه القوات نشرت في وسط إيران أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه في مناطق مفتوحة بالقرب من منظومات صواريخ أرض-جو إيرانية.



وعند بدء الهجوم الجوي ، أُطلقت هذه الصواريخ في وقت واحد نحو أهدافها.



ومن بين التي تم استهدافها:



SA-69

SA-71

SA-63

SA-68



وبجانب الأسلحة الدقيقة، كانت هناك عملية متزامنة بالطائرات المسيرة المفخخة، حيث أنشأ عناصر الموساد قاعدة داخل إيران، تحديدا قرب ، وخلال الهجوم تم تفعيل هذه الطائرات المسيرة، وأُطلقت باتجاه منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض.



كما واستعملت قنابل لاصقة ثبتت على أبواب سيارات عناصر من ما أدى لمقتل بعضهم.

هذه العمليات أدت إلى مقتل عدد من قادة سلاح الجو في ، خلال اجتماعهم في مقرّ تحت الأرض، وفقا لمصادر استخباراتية إسرائيلية.



وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن الهجمات التي نفذت ضد أهداف في إيران أسفرت عن تدمير قواعد عسكرية تابعة لسلاح الجو الإيراني في مناطق مختلفة غربي إيران بينها همدان. كما دمرت الهجمات قاعدة تبريز بشكل كامل.



وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي استهدف عشرات الأهداف في منظومة الدفاع الجوي الإيراني، بما في ذلك طائرات بدون طيار وقاذفات صواريخ أرض-أرض.