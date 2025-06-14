Advertisement

عربي-دولي

تفاصيل تكشف للمرة الاولى عن عملية "الأسد الصاعد".. كيف هاجمت إسرائيل قلب إيران؟

Lebanon 24
14-06-2025 | 01:50
A-
A+
Doc-P-1375339-638854879671446214.jpg
Doc-P-1375339-638854879671446214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب موقع "العربية": تبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ والغارات الجوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بعد أن نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.
Advertisement

فقد نفذت إسرائيل ما وصفته بـ"أكبر هجوم استخباراتي في تاريخ الصراع مع إيران".

فكيف نفذت العملية التي أطلقت عليها إسرائيل "الأسد الصاعد"؟

بحسب مصادر تحدثت لوسائل إعلام إسرائيلية، كانت العملية نتيجة سنوات من التخطيط والنشر المبكر لقدرات سرية في العمق الإيراني، وكان لعناصر الموساد على الأرض دور كبير.
وكانت بداية التنفيذ قبل أشهر، بالعملية الأولى وهي تهريب صواريخ لداخل إيران عبر وحدات كوماندوز.

هذه القوات نشرت في وسط إيران أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه في مناطق مفتوحة بالقرب من منظومات صواريخ أرض-جو إيرانية.

وعند بدء الهجوم الجوي الإسرائيلي، أُطلقت هذه الصواريخ في وقت واحد نحو أهدافها.

ومن بين أنظمة الدفاع الجوي التي تم استهدافها:

SA-69
SA-71
SA-63
SA-68

وبجانب الأسلحة الدقيقة، كانت هناك عملية متزامنة بالطائرات المسيرة المفخخة، حيث أنشأ عناصر الموساد قاعدة داخل إيران، تحديدا قرب طهران، وخلال الهجوم تم تفعيل هذه الطائرات المسيرة، وأُطلقت باتجاه منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض.

كما واستعملت قنابل لاصقة ثبتت على أبواب سيارات عناصر من القادة ما أدى لمقتل بعضهم.
هذه العمليات أدت إلى مقتل عدد من قادة سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، خلال اجتماعهم في مقرّ تحت الأرض، وفقا لمصادر استخباراتية إسرائيلية.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن الهجمات التي نفذت ضد أهداف في إيران أسفرت عن تدمير قواعد عسكرية تابعة لسلاح الجو الإيراني في مناطق مختلفة غربي إيران بينها همدان. كما دمرت الهجمات الإسرائيلية قاعدة تبريز بشكل كامل.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي استهدف عشرات الأهداف في منظومة الدفاع الجوي الإيراني، بما في ذلك طائرات بدون طيار وقاذفات صواريخ أرض-أرض.
 
مواضيع ذات صلة
"الأسد الصاعد": إسرائيل تضرب قلب إيران النووي.. وتُسقط كبار الحرس الثوري وتنتظر الردّ
lebanon 24
14/06/2025 11:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ديفيد شينكر: عملية "الأسد الصاعد" ضربت التوازن في الشرق الأوسط
lebanon 24
14/06/2025 11:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"عملية الأسد الصاعد".. هذا ما كشفه الجيش الإسرائيلي عن الهجوم على إيران
lebanon 24
14/06/2025 11:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تقول إن هجماتها الصاروخية على إسرائيل تضمنت للمرة الأولى إطلاقات من غواصة
lebanon 24
14/06/2025 11:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:47 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2025-06-14
03:54 | 2025-06-14
03:54 | 2025-06-14
03:45 | 2025-06-14
03:34 | 2025-06-14
03:32 | 2025-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24