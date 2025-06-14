العملية ستستمر.. ايران تستعد لإطلاق 2000 صاروخ باتجاه إسرائيل

Advertisement

حذر الجيش من انه سيطلق "نحو 2000 صاروخ تجاه في الهجمات المقبلة، متوعداً بالقول: "هجماتنا الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعف حجم سابقاتها".وقال إن "العملية ضد إسرائيل ستستمر ما دام ذلك ضروريا".بالمقابل، أفاد بيان صادر عن الجيش بأن أطلقت في عدة مناطق في البلاد في أعقاب رصد من .وأضاف البيان بأن الجيش الإسرائيلي اعترض عددا من المسيرات التي أطلقت باتجاه إسرائيل.وتزامنا، توعد الإسرائيلي بأن "النظام الإيراني سيدفع ثمنا باهظا لإطلاقه صواريخ تجاهنا".بدوره، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي: "نفذنا غارات دقيقة في ذات أهمية عملياتية.. هاجمنا مئات الأهداف بإيران بينها مواقع للدفاع الجوي"، مضيفاً بالقول: "طائراتنا حلقت فوق سماء طهران ونفذت غارات دقيقة".(العربية)