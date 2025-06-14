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العملية ستستمر.. ايران تستعد لإطلاق 2000 صاروخ باتجاه إسرائيل

Lebanon 24
14-06-2025 | 02:20
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حذر الجيش الإيراني من انه سيطلق "نحو 2000 صاروخ تجاه إسرائيل في الهجمات المقبلة، متوعداً بالقول: "هجماتنا الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعف حجم سابقاتها". 
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وقال الحرس الثوري الإيراني إن "العملية ضد إسرائيل ستستمر ما دام ذلك ضروريا".

بالمقابل، أفاد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار أطلقت في عدة مناطق في البلاد في أعقاب رصد مسيرات من إيران.

وأضاف البيان بأن الجيش الإسرائيلي اعترض عددا من المسيرات التي أطلقت باتجاه إسرائيل.

وتزامنا، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن "النظام الإيراني سيدفع ثمنا باهظا لإطلاقه صواريخ تجاهنا".

بدوره، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي: "نفذنا غارات دقيقة في طهران ذات أهمية عملياتية.. هاجمنا مئات الأهداف بإيران بينها مواقع للدفاع الجوي"، مضيفاً بالقول: "طائراتنا حلقت فوق سماء طهران ونفذت غارات دقيقة".(العربية)
 
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