بعد الضربات العسكرية التي شنتها إسرائيل.. نجل شاه إيران يدعو قوات الأمن للانشقاق عن النظام

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دعا رضا بهلوي نجل شاه الراحل في البلاد إلى الانشقاق عن الدولة التي يحكمها رجال الدين، معربا عن أمله في الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية بعد الضربات العسكرية التي شنتها .وحمل رضا بهلوي المرشد مسؤولية "جر إيران إلى حرب" مع إسرائيل، واصفا الحكومة في بأنها "ضعيفة ومنقسمة".وقال في بيان: "قد تسقط. وكما قلت لأبناء وطني: إيران لكم، وعليكم استعادتها. أنا معكم. ابقوا أقوياء وسننتصر".وأضاف: "لقد قلت للجيش والشرطة وقوات الأمن: انشقوا عن النظام. احترموا قسم أي جندي شريف. انضموا إلى الشعب".وتوجه إلى بالقول: "لا تمدوا يد لهذا النظام الإرهابي المحتضر".وكان بهلوي وليا للعهد في النظام الملكي الموالي للغرب، الذي أسقطته ثورة عام 1979، التي حملت إلى السلطة رجال الدين.ويقول بهلوي الذي يعيش في المنفى بالقرب إنه لا يسعى إلى استعادة النظام الملكي، بل يريد استخدام اسمه لدعم حراك من أجل ديمقراطية علمانية.وترى إسرائيل الجمهورية الإسلامية تهديدا وجوديا، لكنها كانت متحالفة مع إيران في عهد الشاه الراحل بهلوي.(سكاي نيوز)