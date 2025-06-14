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بعد الضربات العسكرية التي شنتها إسرائيل.. نجل شاه إيران يدعو قوات الأمن للانشقاق عن النظام

Lebanon 24
14-06-2025 | 03:23
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دعا رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل قوات الأمن في البلاد إلى الانشقاق عن الدولة التي يحكمها رجال الدين، معربا عن أمله في الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية بعد الضربات العسكرية التي شنتها إسرائيل.
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وحمل رضا بهلوي المرشد علي خامنئي مسؤولية "جر إيران إلى حرب" مع إسرائيل، واصفا الحكومة في طهران بأنها "ضعيفة ومنقسمة".

وقال في بيان: "قد تسقط. وكما قلت لأبناء وطني: إيران لكم، وعليكم استعادتها. أنا معكم. ابقوا أقوياء وسننتصر".

وأضاف: "لقد قلت للجيش والشرطة وقوات الأمن: انشقوا عن النظام. احترموا قسم أي جندي شريف. انضموا إلى الشعب".

وتوجه إلى المجتمع الدولي بالقول: "لا تمدوا يد العون لهذا النظام الإرهابي المحتضر".

وكان بهلوي وليا للعهد في النظام الملكي الإيراني الموالي للغرب، الذي أسقطته ثورة عام 1979، التي حملت إلى السلطة رجال الدين.

ويقول بهلوي الذي يعيش في المنفى بالقرب من واشنطن إنه لا يسعى إلى استعادة النظام الملكي، بل يريد استخدام اسمه لدعم حراك من أجل ديمقراطية علمانية.

وترى إسرائيل الجمهورية الإسلامية تهديدا وجوديا، لكنها كانت متحالفة مع إيران في عهد الشاه الراحل محمد رضا بهلوي.(سكاي نيوز)


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