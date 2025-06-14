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الحرس الثوري يُعلن استهداف 3 قواعد بإسرائيل كانت منصات للهجوم على إيران

Lebanon 24
14-06-2025 | 03:32
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أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن القواعد التي استهدفت بداخل إسرائيل كانت منصات للهجوم على إيران، مضيفا: "هدفنا الرئيسي كان استهداف 3 قواعد جوية في إسرائيل".
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وقبيل بيان الحرس الثوري، ذكر التلفزيون الرسمي أن القوات الإيرانية أسقطت مسيرات إسرائيلية كانت في مهمة "تجسس" في شمال غرب البلاد.

وقال تلفزيون إيران أن القوات "تمكنت من إسقاط مسيرات إسرائيلية انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية"، مضيفا أن "المسيرات دخلت المجال الجوي الإيراني في مهام تجسس واستطلاع".

وتحدث إعلام إيراني عن استهداف حظيرة طائرات تضم مقاتلات بغارات إسرائيلية على مطار مهر آباد.

يأتي ذلك فيما قال الجيش الإيراني إنه سيطلق "نحو 2000 صاروخ تجاه إسرائيل في الهجمات المقبلة، متوعداً بالقول: "هجماتنا الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعف حجم سابقاتها". وقال الحرس الثوري الإيراني إن "العملية ضد إسرائيل ستستمر ما دام ذلك ضروريا".(العربية)
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