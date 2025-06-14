الحرس الثوري يُعلن استهداف 3 قواعد بإسرائيل كانت منصات للهجوم على إيران

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أكد ، اليوم السبت، أن القواعد التي استهدفت بداخل كانت منصات للهجوم على ، مضيفا: "هدفنا كان استهداف 3 قواعد جوية ".وقبيل بيان ، ذكر التلفزيون الرسمي أن القوات أسقطت إسرائيلية كانت في مهمة "تجسس" في البلاد.وقال أن القوات "تمكنت من إسقاط مسيرات إسرائيلية انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية"، مضيفا أن "المسيرات دخلت المجال الجوي في مهام تجسس واستطلاع".وتحدث إعلام إيراني عن استهداف حظيرة طائرات تضم مقاتلات بغارات إسرائيلية على مطار مهر آباد.يأتي ذلك فيما قال الجيش الإيراني إنه سيطلق "نحو 2000 صاروخ تجاه إسرائيل في الهجمات المقبلة، متوعداً بالقول: "هجماتنا الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعف حجم سابقاتها". وقال الحرس الثوري الإيراني إن "العملية ضد إسرائيل ستستمر ما دام ذلك ضروريا".(العربية)