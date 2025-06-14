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عربي-دولي
الهجمات فوق سماء طهران.. إسرائيل تتحدث عن "لحظة فارقة"
Lebanon 24
14-06-2025
|
03:34
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أعلن سلاح الجو
الإسرائيلي
، السبت، أنه يشن فوق سماء
طهران
، غارات تجاه عشرات الأهداف
الإيرانية
، في عملية وصفها بأنها تحمل أهمية "عملياتية ووطنية".
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وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء
تومر بار
: "الهجمات فوق سماء طهران تحمل أهمية عملياتية ووطنية. لقد اخترنا التحرك في مواجهة تهديد وجودي لأمن مواطنينا، بمهنية وحزم ودقة".
وأضاف بار: "هاجمت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو خلال الليل في طهران عشرات الأهداف، من بينها بنى تحتية لصواريخ أرض-جو، كجزء من المجهود لتقليص قدرات الدفاع الجوي للنظام
الإيراني
في
منطقة طهران
".
وأوضح أنه: "بعد يوم مكثف هاجمنا فيه مئات الأهداف، بما في ذلك عشرات أهداف صواريخ أرض-جو، نفذنا موجة من الهجمات الدقيقة ذات الأهمية العملياتية والوطنية فوق سماء طهران، مما يعزز تفوقنا الجوي وحرية عملنا في
إيران
".
وأشار إلى أنه "للمرة الأولى منذ بداية الحرب، حلقت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو فوق سماء طهران، على بعد أكثر من 1500 كيلومتر من أراضي
دولة إسرائيل
، وهاجمت منظومات دفاعية في منطقة طهران".
وتابع: "لقد اخترنا التحرك في مواجهة تهديد وجودي لأمن مواطنينا، بمهنية وحزم ودقة".
وكشف عن أن "عمليات من هذا النوع تتطلب تنسيقا وتكاملا معقداً بين مجموعة متنوعة من العوامل والقدرات في سلاح الجو، سيواصل سلاح الجو العمل في جميع الجبهات، دفاعا وهجوما، ليكون الذراع الاستراتيجي
الطويل
للجيش الإسرائيلي".
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