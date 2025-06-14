الهجمات فوق سماء طهران.. إسرائيل تتحدث عن "لحظة فارقة"

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وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء : "الهجمات فوق سماء طهران تحمل أهمية عملياتية ووطنية. لقد اخترنا التحرك في مواجهة تهديد وجودي لأمن مواطنينا، بمهنية وحزم ودقة".



وأضاف بار: "هاجمت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو خلال الليل في طهران عشرات الأهداف، من بينها بنى تحتية لصواريخ أرض-جو، كجزء من المجهود لتقليص قدرات الدفاع الجوي للنظام في ". أعلن سلاح الجو ، السبت، أنه يشن فوق سماء ، غارات تجاه عشرات الأهداف ، في عملية وصفها بأنها تحمل أهمية "عملياتية ووطنية".وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء : "الهجمات فوق سماء طهران تحمل أهمية عملياتية ووطنية. لقد اخترنا التحرك في مواجهة تهديد وجودي لأمن مواطنينا، بمهنية وحزم ودقة".وأضاف بار: "هاجمت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو خلال الليل في طهران عشرات الأهداف، من بينها بنى تحتية لصواريخ أرض-جو، كجزء من المجهود لتقليص قدرات الدفاع الجوي للنظام في ".

وأوضح أنه: "بعد يوم مكثف هاجمنا فيه مئات الأهداف، بما في ذلك عشرات أهداف صواريخ أرض-جو، نفذنا موجة من الهجمات الدقيقة ذات الأهمية العملياتية والوطنية فوق سماء طهران، مما يعزز تفوقنا الجوي وحرية عملنا في ".



وأشار إلى أنه "للمرة الأولى منذ بداية الحرب، حلقت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو فوق سماء طهران، على بعد أكثر من 1500 كيلومتر من أراضي ، وهاجمت منظومات دفاعية في منطقة طهران".



وتابع: "لقد اخترنا التحرك في مواجهة تهديد وجودي لأمن مواطنينا، بمهنية وحزم ودقة".



وكشف عن أن "عمليات من هذا النوع تتطلب تنسيقا وتكاملا معقداً بين مجموعة متنوعة من العوامل والقدرات في سلاح الجو، سيواصل سلاح الجو العمل في جميع الجبهات، دفاعا وهجوما، ليكون الذراع الاستراتيجي للجيش الإسرائيلي".