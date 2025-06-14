الهجمات المُتبادلة تتواصل.. ايران تُهدد بإطلاق 2000 صاروخ وإسرائيل تتوعدها بدفع ثمن باهظ

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ونفذت أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.وقال الجيش اليوم السبت إن القوات الجوية تواصل مهاجمة أهداف في الأراضي الإيرانية، فيما أفادت الإيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.وشنت 5 موجات من الضربات الجوية ضد إسرائيل منذ ليل الجمعة إلى صباح اليوم السبت، ما تسبب في سقوط 3 قتلى وأكثر من 172 جريحا.وتحدث إعلام إيراني، اليوم السبت، عن استهداف لواء مدرعات للحرس الثوري في زنجان شمال غربي البلاد، فيما أفادت وكالة "نورنيوز" باستهداف إسرائيلي لمدينة همدان غربي إيران.ودوت صفارات الإنذار في والقدس، ما دفع السكان إلى الملاجئ. وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التابعة له لاعتراض الصواريخ الإيرانية.وقال الجيش الإسرائيلي: "في الساعة الأخيرة، تم إطلاق عشرات الصواريخ على دولة إسرائيل من إيران، وتم اعتراض بعضها".وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ تعمل في عدد من المواقع التي وردت منها أنباء عن سقوط قذائف، دون الحديث على وقوع إصابات.وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية أنه سُمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.وذكرت وكالة "فارس" للأنباء أن صاروخين أصابا مطار مهر آباد في طهران. وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن أنباء أفادت باندلاع حرائق هناك. ويقع بالقرب من مواقع رئيسية للقيادة الإيرانية ويضم قاعدة للقوات الجوية تحتوي على مقاتلات وطائرات نقل.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ما يعتقد أنه صاروخ سقط في تل أبيب، وسمع شاهد من " " دوي انفجار قوي في . ولم يتضح ما إذا كانت الضربات الإيرانية أو الإجراءات الدفاعية الإسرائيلية وراء هذا النشاط.إلى ذلك أعلن الحرس الثوري أن القواعد التي استُهدفت بداخل إسرائيل كانت منصات للهجوم على إيران، مضيفا: "هدفنا كان استهداف 3 قواعد جوية ".وقبيل بيان الحرس الثوري، ذكر التلفزيون الرسمي أن القوات الإيرانية أسقطت مسيّرات إسرائيلية كانت في مهمة "تجسس" في شمال غرب البلاد.وقال تلفزيون إيران أن القوات "تمكنت من إسقاط إسرائيلية انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية"، مضيفا أن "المسيرات دخلت المجال الجوي الإيراني في مهام تجسس واستطلاع".وتحدث إعلام إيراني عن استهداف حظيرة طائرات تضم مقاتلات بغارات إسرائيلية على مطار مهر آباد.يأتي ذلك فيما قال الجيش الإيراني إنه سيطلق "نحو 2000 صاروخ تجاه إسرائيل في الهجمات المقبلة، متوعداً بالقول: "هجماتنا الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعف حجم سابقاتها". وقال الحرس الثوري الإيراني إن "العملية ضد إسرائيل ستستمر ما دام ذلك ضروريا".هذا وأقرت طهران، السبت، بمقتل اثنين من كبار في هيئة الأركان العامة للجيش، نتيجة للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع حساسة، ومسؤولين عسكريين، وخبراء في البرنامج لإيران.وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، مقتل كلا من اللواء غلام رضا محرابي، واللواء مهدي رباني في الهجمات الإسرائيلية.تزامنا، توّعد الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن "النظام الإيراني سيدفع ثمنا باهظا لإطلاقه صواريخ تجاهنا".بدوره، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي: "نفذنا غارات دقيقة في طهران ذات أهمية عملياتية.. هاجمنا مئات الأهداف بإيران بينها مواقع للدفاع الجوي"، مضيفاً بالقول: "طائراتنا حلقت فوق سماء طهران ونفذت غارات دقيقة".وقبلها، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية استهدفت منظومات دفاع جوية إيرانية في سلسلة ضربات ليلية على منطقة طهران.وأفاد الجيش في بيان أن "سلاح الجو ضرب خلال الليل عشرات الأهداف بما فيها منشآت صواريخ ارض جو، في إطار عملية تهدف إلى تدمير قدرات الدفاع الجوي للنظام الإيراني في منطقة طهران"، مضيفا "للمرة الأولى منذ بدء الحرب ضربت القوات الجوية منظومات دفاعية في منطقة طهران، على مسافة أكثر من 1500 كلم من الأراضي الإسرائيلية".وكانت تلك الغارات ردا على الهجمات الإسرائيلية على إيران في وقت مبكر أمس الجمعة استهدفت قادة وعلماء نوويين وأهدافا عسكرية ومواقع نووية.