الحرس الثوري تحدث عن تفاصيل "الوعد الصادق 3": ستتمدد ضربتنا الى القواعد الاميركية

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وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول هذه المواجهة لن تنتهي بالإجراءات المحدودة في الليلة الماضية، والضربات الإيرانية ستستمر، وهذا العمل سيكون مؤلما للغاية ومؤسفا للمعتدين". أكد مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى اليوم السبت أن الضربات على ستستمر، وفق ما نقلت عنهم وكالة فارس الإيرانيةللأنباء.وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول هذه المواجهة لن تنتهي بالإجراءات المحدودة في الليلة الماضية، والضربات الإيرانية ستستمر، وهذا العمل سيكون مؤلما للغاية ومؤسفا للمعتدين".

وقال مسؤول مطلع لوكالة فارس، نقلاً عن كبار العسكريين: "إن الحرب التي بدأت مع بدء عدوان إسرائيل ستمتد إلى جميع المناطق والقواعد الأميركية في المنطقة خلال الأيام المقبلة، وسيكون المعتدون هدفاً لرد الحاسم والواسع".



وأضاف المسؤول المطلع: "صرّح كبار المسؤولين العسكريين بأن هذه المواجهة لن تنتهي بإجراءات الليلة الماضية المحدودة، وستستمر الضربات الإيرانية اللاحقة، وسيكون هذا الإجراء مؤلماً ومؤسفاً للغاية للمعتدين".



"الوعد الصادق 3" ستستمر

وتابه قائلا: "لقد أثبت التاريخ أن إسرائيل قد بدأت حرباً مراراً بجرائمه، لكن الأدلة تشير إلى أن الجمهورية الإسلامية تنوي هذه المرة تعريض هذا النظام المجرم وأنصاره لمصيرها المشؤوم".



وبحسب ما نقلت الوكالة عن المصدر قوله "يبدو أن على إسرائيل والولايات المتحدة، بصفتهما الركيزتين الرئيسيتين للإرهاب في المنطقة، انتظار عواقب أعمالهما الوحشية في اللحظات ".



وفي السياق، قال اللواء أحمد وحيدي مستشار لمراسل التلفزيون إن العملية التي تطلق عليها إيران اسم "الوعد الصادق 3" ستتواصل طالما اقتضت الضرورة، مؤكداً أن "المرحلة الأولى منها وجهت صفعة قوية للصهاينة".



تفاصيل العملية

شرح اللواء أحمد وحيدي عن تفاصيل جديدة حول الرد الإيراني على إسرائيل، مؤكدًا أن الهدف في الهجوم الصاروخي الإيراني كان ثلاثة قواعد جوية في مناطق متفرقة من إسرائيل.



التخطيط لضرب 150 هدفاً

وأوضح أن هذه المراكز كانت تضم طائرات “إف-35”، و”إف-15”، وطائرات النقل للتزود بالوقود جواً، بالإضافة إلى مركز قيادة وتحكم وحرب إلكترونية، وكانت تُستخدم كمنصات للهجوم على إيران، وقد تم استهدافها خلال العملية