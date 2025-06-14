Advertisement

عربي-دولي

الحرس الثوري تحدث عن تفاصيل "الوعد الصادق 3": ستتمدد ضربتنا الى القواعد الاميركية

Lebanon 24
14-06-2025 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1375419-638854954050821329.jpg
Doc-P-1375419-638854954050821329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى اليوم السبت أن الضربات الإيرانية على إسرائيل ستستمر، وفق ما نقلت عنهم وكالة فارس الإيرانية
Advertisement
للأنباء.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول هذه المواجهة لن تنتهي بالإجراءات المحدودة في الليلة الماضية، والضربات الإيرانية ستستمر، وهذا العمل سيكون مؤلما للغاية ومؤسفا للمعتدين".
وقال مسؤول مطلع لوكالة فارس، نقلاً عن كبار القادة العسكريين: "إن الحرب التي بدأت مع بدء عدوان إسرائيل ستمتد إلى جميع المناطق والقواعد الأميركية في المنطقة خلال الأيام المقبلة، وسيكون المعتدون هدفاً لرد إيران الحاسم والواسع".

وأضاف المسؤول المطلع: "صرّح كبار المسؤولين العسكريين بأن هذه المواجهة لن تنتهي بإجراءات الليلة الماضية المحدودة، وستستمر الضربات الإيرانية اللاحقة، وسيكون هذا الإجراء مؤلماً ومؤسفاً للغاية للمعتدين".

"الوعد الصادق 3" ستستمر
وتابه قائلا: "لقد أثبت التاريخ أن إسرائيل قد بدأت حرباً مراراً بجرائمه، لكن الأدلة تشير إلى أن الجمهورية الإسلامية تنوي هذه المرة تعريض هذا النظام المجرم وأنصاره لمصيرها المشؤوم".

وبحسب ما نقلت الوكالة عن المصدر قوله "يبدو أن على إسرائيل والولايات المتحدة، بصفتهما الركيزتين الرئيسيتين للإرهاب في المنطقة، انتظار عواقب أعمالهما الوحشية في اللحظات القادمة".

وفي السياق، قال اللواء أحمد وحيدي مستشار الحرس الثوري الإيراني لمراسل التلفزيون الإيراني إن العملية التي تطلق عليها إيران اسم "الوعد الصادق 3" ستتواصل طالما اقتضت الضرورة، مؤكداً أن "المرحلة الأولى منها وجهت صفعة قوية للصهاينة".

تفاصيل العملية
شرح اللواء أحمد وحيدي عن تفاصيل جديدة حول الرد الإيراني على إسرائيل، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي في الهجوم الصاروخي الإيراني كان ثلاثة قواعد جوية في مناطق متفرقة من إسرائيل.

التخطيط لضرب 150 هدفاً
وأوضح أن هذه المراكز كانت تضم طائرات “إف-35”، و”إف-15”، وطائرات النقل للتزود بالوقود جواً، بالإضافة إلى مركز قيادة وتحكم وحرب إلكترونية، وكانت تُستخدم كمنصات للهجوم على إيران، وقد تم استهدافها خلال العملية
مواضيع ذات صلة
قيادي بالحرس الثوري الإيراني: عملية الوعد الصادق 3 استهدفت قاعدتي نوفاتيم وعودا ووزارة الدفاع ومواقع أخرى
lebanon 24
14/06/2025 13:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا منظومات وصواريخ ذكية ذات دقة عالية في عملية الوعد الصادق 3
lebanon 24
14/06/2025 13:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: الرسالة الأساسية من عملية الوعد الصادق 3 هي أن أمن إيران خط أحمر
lebanon 24
14/06/2025 13:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: عملية الوعد الصادق 3 تلبية لمطلب شعبنا وجزء من ردنا على الدماء التي أريقت
lebanon 24
14/06/2025 13:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:04 | 2025-06-14
06:09 | 2025-06-14
06:03 | 2025-06-14
05:30 | 2025-06-14
05:29 | 2025-06-14
05:24 | 2025-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24