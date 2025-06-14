إيران تقر بمقتل قائدين رفيعين في هيئة أركان الجيش.. من هما؟

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عقب الهجمات التي استهدفت مواقع حساسة، ومسؤولين عسكريين، وخبراء في البرنامج لإيران، أقرت ، السبت، أقرت طهران بمقتل اثنين من كبار في هيئة الأركان العامة للجيش.وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ، مقتل كلا من اللواء غلام رضا محرابي، واللواء مهدي رباني في الهجمات الإسرائيلية.وكان اللواء، غلام رضا محرابي، يشغل منصب مساعد رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون الاستخبارات الإيرانية.بينما كان يتولى اللواء، مهدي رباني، منصب مساعد رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية لشؤون العمليات.وكان الهجوم الذي بدأ فجر الجمعة، ضد قد أسفر عن مقتل عدد من القادة في الجيش والحرس الثوري أبرزهم:قائد اللواء حسين سلامي.رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام .قائد القوات الجوفضائية في الإيراني أمير علي حاجي زادة.قائد قوة الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، طاهر بور.قائد القيادة الجوية لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، داود شيخيان.هيئة الأركان العامة للعمليات في الجيش الإيراني اللواء مهدي رباني (مع زوجته وأولاده).أبرز القتلى من علماء الذرةأستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري.العالم النووي مهدي طهرانجي.العالم النووي فريدون عباسي.العالم النووي عبد الحميد مينوشهر.العالم النووي أمير حسين فقهيالعالم النووي مطلبي زادهوبينما تحدثت مصادر عن إصابة، علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني والمشرف على المفاوضات النووية، نقلت صحيفة " تايمز" الأميركية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن علي شمخاني قتل.(سكاي نيوز)