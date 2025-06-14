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عربي-دولي

إيران تقر بمقتل قائدين رفيعين في هيئة أركان الجيش.. من هما؟

Lebanon 24
14-06-2025 | 04:11
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عقب الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع حساسة، ومسؤولين عسكريين، وخبراء في البرنامج النووي لإيران، أقرت طهران، السبت، أقرت طهران بمقتل اثنين من كبار القادة في هيئة الأركان العامة للجيش. 
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وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، مقتل كلا من اللواء غلام رضا محرابي، واللواء مهدي رباني في الهجمات الإسرائيلية.

وكان اللواء، غلام رضا محرابي، يشغل منصب مساعد رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون الاستخبارات الإيرانية.

بينما كان يتولى اللواء، مهدي رباني، منصب مساعد رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية لشؤون العمليات.

وكان الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ فجر الجمعة، ضد إيران قد أسفر عن مقتل عدد من القادة في الجيش والحرس الثوري الإيراني أبرزهم:

قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.
قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد.
قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة.
قائد قوة الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، طاهر بور.
قائد القيادة الجوية لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، داود شيخيان.
 نائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات في الجيش الإيراني اللواء مهدي رباني (مع زوجته وأولاده). 

أبرز القتلى من علماء الذرة

    أستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري.
    العالم النووي مهدي طهرانجي.
    العالم النووي فريدون عباسي.
    العالم النووي عبد الحميد مينوشهر.
    العالم النووي أمير حسين فقهي
    العالم النووي مطلبي زاده

وبينما تحدثت مصادر عن إصابة، علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني والمشرف على المفاوضات النووية، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن علي شمخاني قتل.(سكاي نيوز)
 
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