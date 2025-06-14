كواليس التحضيرات للهجوم الإسرائيلي على إيران.. تقرير اميركي يكشف التفاصيل

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وأفادت الصحيفة الأميركية بأن إيران كانت تستعد لهجوم إسرائيلي محتمل في حال فشلت المفاوضات النووية مع ، لكنها لم تتوقع أن تضرب قبل جولة المحادثات المقررة في عُمان يوم الأحد.



وأوضحت أن القيادة اعتبرت التهديدات مجرد دعاية إسرائيلية للضغط عليها لتقديم تنازلات في المفاوضات، مما أدى إلى تهاون في اتخاذ الاحتياطات الأمنية واستبعدوا الضربات قبيل فشل المفاوضات.



وذكر تقرير "نيويورك تايمز" أن الإيرانيين استبعدوا الضربات الإسرائيلية قبيل فشل المفاوضات، مشيرا إلى أن الاحتياطات التي كانت مقررة تم تجاهلها، ما أدى إلى نتائج كارثية، بحسب مسؤولين إيرانيين.



وأشار إلى أن قادة عسكريين كبار، بينهم الجنرال أمير علي حاجي زاده، عقدوا اجتماعاً طارئاً في قاعدة بطهران، رغم التحذيرات، وقُتلوا إثر استهداف .



وذكرت مصادر أن إسرائيل وجهت ضربة قاصمة لمنظومة القيادة والسيطرة في إيران، وسط تساؤلات داخلية عن الفشل الاستخباراتي الكبير.



ماذا بعد ضربة إسرائيل؟



شكل اختراق إسرائيل الواضح للأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية صدمة المسؤولين الإيرانيين، حيث عقد المجلس الأعلى للأمن القومي اجتماعا صباح الجمعة برئاسة المرشد الإيراني علي خامنئي لبحث الرد، وقال المرشد الإيراني إنه يريد الانتقام لكنه لا يريد التسرع، في وقت انقسم القادة الإيرانيون بشأن قدرة تحمل حرب طويلة الأمد. ذكر تقرير لصحيفة " تايمز" الأميركية كواليس ما دار قبل الهجوم الذي استهداف مواقع حساسة في ، فجر الجمعة.وأفادت الصحيفة الأميركية بأن إيران كانت تستعد لهجوم إسرائيلي محتمل في حال فشلت المفاوضات النووية مع ، لكنها لم تتوقع أن تضرب قبل جولة المحادثات المقررة في عُمان يوم الأحد.وأوضحت أن القيادة اعتبرت التهديدات مجرد دعاية إسرائيلية للضغط عليها لتقديم تنازلات في المفاوضات، مما أدى إلى تهاون في اتخاذ الاحتياطات الأمنية واستبعدوا الضربات قبيل فشل المفاوضات.وذكر تقرير "نيويورك تايمز" أن الإيرانيين استبعدوا الضربات الإسرائيلية قبيل فشل المفاوضات، مشيرا إلى أن الاحتياطات التي كانت مقررة تم تجاهلها، ما أدى إلى نتائج كارثية، بحسب مسؤولين إيرانيين.وأشار إلى أن قادة عسكريين كبار، بينهم الجنرال أمير علي حاجي زاده، عقدوا اجتماعاً طارئاً في قاعدة بطهران، رغم التحذيرات، وقُتلوا إثر استهداف .وذكرت مصادر أن إسرائيل وجهت ضربة قاصمة لمنظومة القيادة والسيطرة في إيران، وسط تساؤلات داخلية عن الفشل الاستخباراتي الكبير.شكل اختراق إسرائيل الواضح للأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية صدمة المسؤولين الإيرانيين، حيث عقد المجلس الأعلى للأمن القومي اجتماعا صباح الجمعة برئاسة المرشد الإيراني علي خامنئي لبحث الرد، وقال المرشد الإيراني إنه يريد الانتقام لكنه لا يريد التسرع، في وقت انقسم القادة الإيرانيون بشأن قدرة تحمل حرب طويلة الأمد.

ماذا حدث؟



بدأ الهجوم الإسرائيلي عبر استهدف 15 موقعاً في مختلف أنحاء إيران، بينها أصفهان، تبريز، شيراز، كرمنشاه، وأراك، وقد دمرت أجزاء كبيرة من الدفاعات الجوية والرادارات، وعطلت الوصول إلى الترسانة الصاروخية، وألحقت ضرراً كبيراً بموقع تخصيب اليورانيوم في نطنز.

وأظهرت رسائل داخلية مسربة حالة صدمة وغضب في صفوف المسؤولين، الذين تساءلوا: "أين الدفاع الجوي؟ وكيف تُقتل قيادتنا ونحن عاجزون؟"

في المقابل، قال ، إن إسرائيل العملية استهدفت "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

أعلن نتنياهو في كلمة مصورة، صباح الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز.

واستهدفت إسرائيل قادة إيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد أركان الجيش محمد باقري، اللذين لقيا حتفهما خلال الضربات.