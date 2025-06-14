بعد الهجمات الإسرائيلية.. إيران تكشف حالة محطة فوردو النووية

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أعلن المتحدث باسم لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية ان أكدت تعرض موقع فوردو لأضرار محدودة عقب هجمات .وأضاف كمالوندي: "هناك أضرار محدودة في بعض المناطق في موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم. نقلنا بالفعل جزءا كبيرا من المعدات والمواد، ولم تقع أضرار جسيمة ولا توجد مخاوف إزاء التلوث".وتابع المتحدث باسم : "لا يوجد قلق من تلوث نووي في محطة فوردو النووية".منشأة نطنز النوويةوأمس الجمعة، أكد كمالوندي، عن وقوع تلوث داخل منشأة نطنز النووية.وأوضح كمالوندي: "تم رصد التلوث، كيميائيا كان أو إشعاعيا، داخل الموقع فقط، ولا توجد مؤشرات على تلوث خارجي".وأضاف: "لا داعي للقلق بشأن المناطق المحيطة، لكننا بحاجة إلى تنفيذ بعض عمليات التنظيف داخل المنشأة".ونفذت إسرائيل موجة جديدة من الضربات على ظهر أمس الجمعة، التي استهدفت في إحداها مفاعل نطنز النووي مجددا، مع حديث عن أضرار لحقت بمنشآت تخصيب تحت الأرض، فيما تقول إيران أن الأضرار سطحية.(سكاي نيوز)