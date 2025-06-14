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ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة الهندية لـ279

Lebanon 24
14-06-2025 | 04:29
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ارتفعت حصيلة القتلى بالطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية "اير إنديا"، والتي تحطمت الخميس بعد إقلاعها من أحمد آباد في شمال غرب الهند باتجاه لندن، إلى 279 قتيلا، وفق ما أعلن مصدر في الشرطة اليوم السبت.
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وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، أنه تم نقل 279 جثة أو أشلاء إلى مستشفى المدينة منذ وقوع الكارثة.

وكانت حصيلة سابقة أفادت عن مقتل 265 شخصا، من ركاب وأفراد الطاقم ومقيمين في مكان تحطم الطائرة.
وتحطمت الطائرة الخميس بعد أقل من دقيقة من إقلاعها عند الساعة 13:39 بالتوقيت المحلي (08:09 غرينتش)، وفقا لهيئة الطيران المدني الهندية. وأصدرت نداء استغاثة قبيل تحطمّها خارج المطار.

وقال مصدر مطّلع إن حادث التحطم هذا هو الأول من نوعه لطائرة من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، وهي طائرة للمسافات الطويلة دخلت الخدمة في العام 2011.
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