ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة الهندية لـ279



Advertisement

وأضاف المصدر الذي فضل عدم هويته لوكالة "فرانس برس"، أنه تم نقل 279 جثة أو أشلاء إلى منذ وقوع الكارثة.



وكانت حصيلة سابقة أفادت عن مقتل 265 شخصا، من ركاب وأفراد الطاقم ومقيمين في مكان تحطم الطائرة. ارتفعت حصيلة القتلى بالطائرة التابعة للخطوط الجوية "اير إنديا"، والتي تحطمت الخميس بعد إقلاعها من أحمد آباد في باتجاه ، إلى 279 قتيلا، وفق ما أعلن مصدر في الشرطة اليوم السبت.وأضاف المصدر الذي فضل عدم هويته لوكالة "فرانس برس"، أنه تم نقل 279 جثة أو أشلاء إلى منذ وقوع الكارثة.وكانت حصيلة سابقة أفادت عن مقتل 265 شخصا، من ركاب وأفراد الطاقم ومقيمين في مكان تحطم الطائرة.

وتحطمت الطائرة الخميس بعد أقل من دقيقة من إقلاعها عند الساعة 13:39 بالتوقيت المحلي (08:09 غرينتش)، وفقا لهيئة الطيران المدني الهندية. وأصدرت نداء استغاثة قبيل تحطمّها خارج .



وقال مصدر مطّلع إن حادث التحطم هذا هو الأول من نوعه لطائرة من طراز 787-8 دريملاينر، وهي طائرة للمسافات الطويلة دخلت الخدمة في العام 2011.