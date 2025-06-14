الجيش الإسرائيلي: الطريق لإيران بات ممهدا

أعلن الجيش ، السبت، أنه سيبدأ مهاجمة أهداف في ، مؤكداً أن "الطريق لإيران بات ممهدا". وأشارت إلى أن الجيش هاجم منشآت نطنز وأصفهان وفوردو النووية في .

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وتوعد الإسرائيلي بأن "النظام سيدفع ثمنا باهظا لإطلاقه صواريخ تجاهنا".



يأتي ذلك فيما أشار إعلام إسرائيلي إلى تقديرات للجيش بأن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستي على .



وكان بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أفاد بأن أطلقت في عدة مناطق في البلاد في أعقاب رصد من إيران. وأضاف البيان بأن الجيش الإسرائيلي اعترض عددا من المسيرات التي أطلقت باتجاه إسرائيل.

بدوره، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي: "نفذنا غارات دقيقة في طهران ذات أهمية عملياتية.. هاجمنا مئات الأهداف بإيران بينها مواقع للدفاع الجوي"، مضيفاً بالقول: "طائراتنا حلقت فوق سماء طهران ونفذت غارات دقيقة".



وقبلها، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية استهدفت منظومات دفاع جوية إيرانية في سلسلة ضربات ليلية على منطقة طهران.

وأفاد الجيش في بيان أن "سلاح الجو ضرب خلال الليل عشرات الأهداف بما فيها منشآت صواريخ ارض جو، في إطار عملية تهدف إلى تدمير قدرات الدفاع الجوي للنظام الإيراني في منطقة طهران"، مضيفا "للمرة الأولى منذ بدء الحرب ضربت منظومات دفاعية في منطقة طهران، على مسافة أكثر من 1500 كلم من الأراضي ".



وتبادلت إيران وإسرائيل شن الجوية، في وقت مبكر اليوم السبت، بعد أن نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.



وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية تواصل مهاجمة أهداف في الأراضي ، فيما أفادت الإيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.