"ليلة قاسية".. هذا ما شهده سفير أميركا في إسرائيل خلال "قصف إيران"

قال السفير الأميركي لدى مايك هاكابي إن الليلة الماضية كانت "قاسية" بسبب كثافة القصف ، إذ أطلقت 6 دفعات صاروخية لحد الآن على مناطق مختلفة .

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وفي سياق حديثه، قال هاكابي أنه اضطر للذهاب إلى الملاجئ 5 مرات خلال الليل.



بموازاة ذلك، نقلت شبكة " إن" عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يسرائيل كاتس يوجدان داخل مخبأ محصن، وهما يجريان تقييماً للوضع بعد الضربات .





وكانت الداخلية قالت السبت إن دفعة سادسة من الصواريخ أُطلقت من واستهدفت مناطق واسعة من إسرائيل.



وخلفت الهجمات الإيرانية في أحدث حصيلة مقتل 3 إسرائيليين سقط اثنان منهم بقصف على مدينة "ريشون ليتسيون" جنوبي ، فيما قُتلت إسرائيلية جراء قصف بصاروخ إيراني في مدينة "رمات غان" في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.



وبلغ عدد المصابين نحو 90 إسرائيلياً، وسط حديث عن دمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى. (الجزيرة نت)