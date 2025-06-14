تحذير للسكان... حشرة تُهدّد إسطنبول

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حذرت المؤسسات الصحية في ولاية إسطنبول من حشرة تُعدّ لدغتها خطيرة بعدما كشفت إحصاءات رسمية عن تسجيل 7002 حالة لدغة قراد في المدينة، منذ بداية العام، بمعدل ينذر بالخطر خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.وتظهر البيانات أن 88 بالمئة من هذه الحالات أيّ 6165 حالة تمّ رصدها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، مما يؤكد وجود موسمية واضحة لنشاط هذه الحشرات الخطيرة التي تغزو ولاية إسطنبول.وأشار مدير صحة إسطنبول الأكاديمي أمره جونر إلى أن الغالبية العظمى من حالات اللدغات لا تشكل خطراً صحياً مباشراً، لكن المشكلة تكمن في أن بعض أنواع القراد قد تكون ناقلة لأمراض مميتة مثل حمى النزفية.ورغم تطمينه بعدم تسجيل أي إصابات محلية بهذا المرض في إسطنبول، إلا أن الأرقام تظل مقلقة نظراً للزيادة الكبيرة في عدد الحالات مقارنة بالأعوام السابقة. (العربية)