ليس النوويّ فقط... ما هدف إسرائيل من "ضرب إيران"؟

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وأضافوا لوكالة " " أن "الضربات التي وقعت في وقت مبكر من يوم الجمعة لم تستهدف المنشآت النووية ومصانع الصواريخ فحسب، بل قصدت أيضا شخصيات مهمة في سلسلة في البلاد وعلماءها النوويين، وهي ضربات يبدو أنها تهدف إلى إضعاف الثقة في سواء في الداخل أو بين حلفائها في المنطقة". ذكر موقع " عربية" أن خبراء قالوا إن حجم الضربات واختيار لأهدافها وكلمات ساستها أنفسهم تشير إلى هدف آخر أطول أمدا وهو إسقاط النظام نفسه.وأضافوا لوكالة " " أن "الضربات التي وقعت في وقت مبكر من يوم الجمعة لم تستهدف المنشآت النووية ومصانع الصواريخ فحسب، بل قصدت أيضا شخصيات مهمة في سلسلة في البلاد وعلماءها النوويين، وهي ضربات يبدو أنها تهدف إلى إضعاف الثقة في سواء في الداخل أو بين حلفائها في المنطقة".

وقال سينغ من لسياسات الشرق الأدنى: "يفترض المرء أن أحد الأسباب التي تدفع إسرائيل للقيام بذلك هو أنها تأمل في رؤية تغيير النظام".



وتابع: "إنها ترغب في أن ترى الشعب ينتفض"، مضيفا أن العدد المحدود للقتلى من المدنيين في الجولة الأولى من الضربات يشير أيضا إلى هدف أكبر.

إرباك المؤسسات الأمنية



بينما تصب عرقلة برنامج في مصلحة إسرائيل، إلا أن الأمل في تقويض النظام يمكن أن يفسر سبب ملاحقة إسرائيل للعديد من كبار الشخصيات العسكرية الإيرانية، الأمر الذي ربما يوقع المؤسسة الأمنية الإيرانية في حالة من الارتباك والفوضى.



وقالت سيما شاين، كبيرة المحللين السابقة في جهاز المخابرات (الموساد) والباحثة الآن في معهد دراسات : "كان هؤلاء الأشخاص في غاية الأهمية، ولديهم معرفة كبيرة، وخبرة طويلة في وظائفهم، وكانوا عنصرا مهما جدا في استقرار النظام، وتحديدا استقراره الأمني".



وأضافت: "في عالم مثالي، ستفضل إسرائيل أن ترى تغييرا في النظام، لا شك في ذلك".



من جانب آخر، يؤكد نائب مسؤول المخابرات الوطنية الأميركية السابق لشؤون ، جوناثان بانيكوف، إن مثل هذا التغيير ربما ينطوي على مخاطر.



وأوضحت "رويترز" أنه في حال نجاح إسرائيل في إزاحة القيادة الإيرانية، فليس هناك ما يضمن أن القيادة الجديدة التي ستخلفها لن تكون أكثر تشددا في السعي إلى الصراع مع إسرائيل.