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عربي-دولي
ليس النوويّ فقط... ما هدف إسرائيل من "ضرب إيران"؟
Lebanon 24
14-06-2025
|
09:00
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ذكر موقع "
سكاي نيوز
عربية" أن خبراء قالوا إن حجم الضربات واختيار
إسرائيل
لأهدافها وكلمات ساستها أنفسهم تشير إلى هدف آخر أطول أمدا وهو إسقاط النظام نفسه.
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وأضافوا لوكالة "
رويترز
" أن "الضربات التي وقعت في وقت مبكر من يوم الجمعة لم تستهدف المنشآت النووية
الإيرانية
ومصانع الصواريخ فحسب، بل قصدت أيضا شخصيات مهمة في سلسلة
القيادة العسكرية
في البلاد وعلماءها النوويين، وهي ضربات يبدو أنها تهدف إلى إضعاف الثقة في
إيران
سواء في الداخل أو بين حلفائها في المنطقة".
وقال
مايكل
سينغ من
معهد واشنطن
لسياسات الشرق الأدنى: "يفترض المرء أن أحد الأسباب التي تدفع إسرائيل للقيام بذلك هو أنها تأمل في رؤية تغيير النظام".
وتابع: "إنها ترغب في أن ترى الشعب
الإيراني
ينتفض"، مضيفا أن العدد المحدود للقتلى من المدنيين في الجولة الأولى من الضربات يشير أيضا إلى هدف أكبر.
إرباك المؤسسات الأمنية
بينما تصب عرقلة برنامج
طهران
النووي
في مصلحة إسرائيل، إلا أن الأمل في تقويض النظام يمكن أن يفسر سبب ملاحقة إسرائيل للعديد من كبار الشخصيات العسكرية الإيرانية، الأمر الذي ربما يوقع المؤسسة الأمنية الإيرانية في حالة من الارتباك والفوضى.
وقالت سيما شاين، كبيرة المحللين السابقة في جهاز المخابرات (الموساد) والباحثة الآن في معهد دراسات
الأمن القومي
الإسرائيلي
: "كان هؤلاء الأشخاص في غاية الأهمية، ولديهم معرفة كبيرة، وخبرة طويلة في وظائفهم، وكانوا عنصرا مهما جدا في استقرار النظام، وتحديدا استقراره الأمني".
وأضافت: "في عالم مثالي، ستفضل إسرائيل أن ترى تغييرا في النظام، لا شك في ذلك".
من جانب آخر، يؤكد نائب مسؤول المخابرات الوطنية الأميركية السابق لشؤون
الشرق الأوسط
، جوناثان بانيكوف، إن مثل هذا التغيير ربما ينطوي على مخاطر.
وأوضحت "رويترز" أنه في حال نجاح إسرائيل في إزاحة القيادة الإيرانية، فليس هناك ما يضمن أن القيادة الجديدة التي ستخلفها لن تكون أكثر تشددا في السعي إلى الصراع مع إسرائيل.
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