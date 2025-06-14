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عربي-دولي
من إيران.. هذا ما تبلغته أميركا وفرنسا وبريطانيا
Lebanon 24
14-06-2025
|
06:03
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أفادت وكالة "مهر"
الإيرانية
للأنباء، اليوم السبت، أن
إيران
أبلغت
فرنسا
وبريطانيا والولايات المتحدة بأنه في حال مساعدة
إسرائيل
، ستصبح منشآتها في
الشرق الأوسط
أهدافا للضربات.
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ولفتت الوكالة إلى أن إيران قد تهاجم سفناً من هذه الدول إذا دعمت إسرائيل.
ويأتي ذلك، في وقت قال مصدر مطلع لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء نقلا عن "كبار
القادة
العسكريين في إيران"، إن الحرب ستتوسع خلال الأيام
القادمة
لتشمل كل إسرائيل والقواعد
الأمريكية
في المنطقة.
وقال المصدر إنَّ "الحرب التي بدأت مع اعتداءات إسرائيل، ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل جميع المناطق المحتلة التابعة لهذا الكيان وقواعد
الولايات المتحدة
في المنطقة، وسيكون المعتدون هدفاً لرد إيراني حاسم وواسع النطاق".
وأضاف المصدر المطلع أن القادة العسكريين الكبار أكدوا أن "هذه المواجهة لن تقتصر على العمليات المحدودة التي جرت الليلة الماضية، وأن الضربات الإيرانية القادمة ستتواصل، وستكون هذه الإجراءات مؤلمة للغاية وتجعل المعتدين يندمون بشدة".
وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن "
الكيان الصهيوني
وداعميه يخطئون إن تصوروا أن قتل قادتنا سيضعف قدراتنا"، مشيراً إلى أن "العملية التي نفذناها جزء من عملية الوعد الصادق 3 وأقوى من العمليات السابقة".
وأعلن المتحدث أن الإطلاق الصاروخي القادم سيكون بنحو ألفي صاروخ، أي 20 ضعفاً من الهجمات السابقة.
(روسيا اليوم)
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