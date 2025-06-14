من إيران.. هذا ما تبلغته أميركا وفرنسا وبريطانيا

أفادت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم السبت، أن أبلغت وبريطانيا والولايات المتحدة بأنه في حال مساعدة ، ستصبح منشآتها في أهدافا للضربات.

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ولفتت الوكالة إلى أن إيران قد تهاجم سفناً من هذه الدول إذا دعمت إسرائيل.



ويأتي ذلك، في وقت قال مصدر مطلع لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء نقلا عن "كبار العسكريين في إيران"، إن الحرب ستتوسع خلال الأيام لتشمل كل إسرائيل والقواعد في المنطقة.



وقال المصدر إنَّ "الحرب التي بدأت مع اعتداءات إسرائيل، ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل جميع المناطق المحتلة التابعة لهذا الكيان وقواعد في المنطقة، وسيكون المعتدون هدفاً لرد إيراني حاسم وواسع النطاق".



وأضاف المصدر المطلع أن القادة العسكريين الكبار أكدوا أن "هذه المواجهة لن تقتصر على العمليات المحدودة التي جرت الليلة الماضية، وأن الضربات الإيرانية القادمة ستتواصل، وستكون هذه الإجراءات مؤلمة للغاية وتجعل المعتدين يندمون بشدة".



وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن " وداعميه يخطئون إن تصوروا أن قتل قادتنا سيضعف قدراتنا"، مشيراً إلى أن "العملية التي نفذناها جزء من عملية الوعد الصادق 3 وأقوى من العمليات السابقة".



وأعلن المتحدث أن الإطلاق الصاروخي القادم سيكون بنحو ألفي صاروخ، أي 20 ضعفاً من الهجمات السابقة. (روسيا اليوم)