إيران تعتقل عددا من الأشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل

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تأتي هذه الاعتقالات مع استمرار القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، بعد أن شنت إسرائيل الجمعة أكبر هجوم جوي لها على الإطلاق ضد عدوها اللدود، في محاولة لمنعه من تطوير سلاح نووي. أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن السلطات اعتقلت 5 أشخاص في مدينة يزد وسط بتهمة التقاط صور و"التعاون مع ".تأتي هذه الاعتقالات مع استمرار القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، بعد أن شنت إسرائيل الجمعة أكبر هجوم جوي لها على الإطلاق ضد عدوها اللدود، في محاولة لمنعه من تطوير سلاح نووي.

وكان قد نشر، الجمعة، مقطع فيديو يوثق فيه تواجد عملاء له داخل إيران، قاموا بتركيب قاعدة للطائرات المسيرة المتفجرة داخل البلاد.



ووصف مصدر أمني إسرائيلي العملية التي نفذها الموساد بأنها استثنائية من حيث النطاق، وشارك في تنفيذها كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد، إلى جانب .



ووفقا للمصدر، استندت العملية إلى التخطيط، وجمع المعلومات، إلى جانب نشر قدرات داخل إيران في وقت سابق، متحدثا عن 3 عمليات نفذها الموساد داخل إيران بالتزامن مع الهجوم الجوي.



وكشف أن عملاء الموساد أقاموا قاعدة للطائرات المسيرة المفخخة بالقرب من العاصمة ، مؤكدا أن العملية تطلبت تفكيرا خلاقا، وتخطيطا جريئا، وتنفيذا دقيقا لتقنيات متطورة، إلى جانب إشراك قوات خاصة وعملاء عملوا في عمق إيران، دون أن ترصدهم أجهزة الاستخبارات .