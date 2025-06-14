Advertisement

عربي-دولي

من هو قائد القوة الجوفضائية الجديد في إيران؟

Lebanon 24
14-06-2025 | 06:24
A-
A+
Doc-P-1375511-638855045305370830.jpg
Doc-P-1375511-638855045305370830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عيّن المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، قائدا جديدا للقوة الجوفضائية بعد مقتل سلفه في ضربة إسرائيلية.
Advertisement

وأعلن خامنئي في مرسوم عن تعيين مجيد موسوي مكان أمير علي حاجي زاده قائدا للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني.

 
مواضيع ذات صلة
الإعلان عن مقتل قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري حاجي زاده
lebanon 24
14/06/2025 18:51:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إلى جانب قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري تم القضاء على قائد قوة الطائرات المسيّرة وقائد القيادة الجوية في الحرس
lebanon 24
14/06/2025 18:51:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني يعين مجيد موسوي لقيادة القوات الجوفضائية بالحرس الثوري بعد اغتيال علي حاجي زاده (الجزيرة)
lebanon 24
14/06/2025 18:51:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استعرض مع قائد "اليونيفيل" تطورات الجنوب ومهام القوة الدولية
lebanon 24
14/06/2025 18:51:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:01 | 2025-06-14
11:00 | 2025-06-14
10:54 | 2025-06-14
10:50 | 2025-06-14
10:37 | 2025-06-14
10:31 | 2025-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24