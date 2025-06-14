"سر ينكشف".. هذا ما قاله ترامب لنتنياهو قبل "ضربة إيران"

كشفت "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الرئيس الأميركي ، أبلغ بنيامين في اتصال يوم 12 حزيران، أن لن تمنع الهجمات على ، لكنها لن تقدم دعما عسكرياً لهذه العمليات.

Advertisement

ووفقاً لمصادر نقلت عنها الصحيفة، فقد أشار نتنياهو خلال محادثته مع جرت في 12 حزيران إلى أن مهلة الـ60 يوماً لإبرام اتفاق نووي مع إيران قد انتهت، وعلى الدفاع عن نفسها.



وفي وقت سابق، صرح ترامب بأنه حذر السلطات من العواقب إذا لم توافق على اتفاق بشأن البرنامج ، وحثها على إبرامه على أي حال.



وعقب الضربات الإسرائيلية، قال ترامب إن "إيران تعرضت لضربة مدمرة"، مشيراً إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت لا تزال تمتلك برنامجاً نووياً.



وأوضح ترامب أنه "ليس قلقا من اندلاع حرب إقليمية نتيجة للهجوم على إيران، وأن واشنطن لا تزال تعتزم عقد اجتماع مع إيران يوم الأحد لكنه غير متأكد مما إذا كان سيعقد الآن".



وقال ترامب: "إيران أضاعت فرصة إبرام اتفاق والآن قد تتاح لهم فرصة أخرى وسنرى"، مشيرا إلى أنه "أمهل إيران 60 يوما ولم تلتزم واليوم هو الـ61".



وشن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم " الصاعد" ضد إيران فجر الجمعة، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي بالإضافة إلى تصفية عدد من القيادات العسكرية الإيرانية.



، أعلن أن أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" رداً على الضربات الإسرائيلية. (روسيا اليوم)