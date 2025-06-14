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عربي-دولي
"سر ينكشف".. هذا ما قاله ترامب لنتنياهو قبل "ضربة إيران"
Lebanon 24
14-06-2025
|
06:40
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كشفت "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أبلغ
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
في اتصال يوم 12 حزيران، أن
واشنطن
لن تمنع الهجمات
الإسرائيلية
على
إيران
، لكنها لن تقدم دعما عسكرياً لهذه العمليات.
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ووفقاً لمصادر نقلت عنها الصحيفة، فقد أشار نتنياهو خلال محادثته مع
ترامب
جرت في 12 حزيران إلى أن مهلة الـ60 يوماً لإبرام اتفاق نووي مع إيران قد انتهت، وعلى
إسرائيل
الدفاع عن نفسها.
وفي وقت سابق، صرح ترامب بأنه حذر السلطات
الإيرانية
من العواقب إذا لم توافق على اتفاق بشأن البرنامج
النووي
، وحثها على إبرامه على أي حال.
وعقب الضربات الإسرائيلية، قال ترامب إن "إيران تعرضت لضربة مدمرة"، مشيراً إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت لا تزال تمتلك برنامجاً نووياً.
وأوضح ترامب أنه "ليس قلقا من اندلاع حرب إقليمية نتيجة للهجوم
الإسرائيلي
على إيران، وأن واشنطن لا تزال تعتزم عقد اجتماع مع إيران يوم الأحد لكنه غير متأكد مما إذا كان سيعقد الآن".
وقال ترامب: "إيران أضاعت فرصة إبرام اتفاق والآن قد تتاح لهم فرصة أخرى وسنرى"، مشيرا إلى أنه "أمهل إيران 60 يوما ولم تلتزم واليوم هو الـ61".
وشن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "
الأسد
الصاعد" ضد إيران فجر الجمعة، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي
الإيراني
بالإضافة إلى تصفية عدد من القيادات العسكرية الإيرانية.
من جهته
، أعلن
الحرس الثوري الإيراني
أن
طهران
أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" رداً على الضربات الإسرائيلية.
(روسيا اليوم)
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