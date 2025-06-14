Advertisement

إقتصاد

إلى هذه البلدان... إسرائيل نقلت كافة طائراتها المدنيّة

Lebanon 24
14-06-2025 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1375536-638855077601880953.png
Doc-P-1375536-638855077601880953.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن نقل كافة الطائرات المدنية التابعة لشركات الملاحة الإسرائيلية إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: إسرائيل تخلي وتنقل طائراتها المدنية من مطار بن غوريون
lebanon 24
14/06/2025 18:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تدمير كافة الطائرات المدنية في مطار صنعاء بالقصف الإسرائيلي فضلا عن صالة المطار (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/06/2025 18:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الاسبانية في لبنان نقلت عن حكومة بلادها دعوتها الى ضبط النفس ووقف العنف فورا
lebanon 24
14/06/2025 18:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند: باكستان تستخدم الطائرات المدنية كدروع
lebanon 24
14/06/2025 18:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:01 | 2025-06-14
11:00 | 2025-06-14
10:54 | 2025-06-14
10:50 | 2025-06-14
10:37 | 2025-06-14
10:31 | 2025-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24