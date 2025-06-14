ما سبب سقوط الطائرة الهنديّة؟... محلل حوادث يكشف التفاصيل

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وقدّم ستيف، وهو طيار في الخطوط الجوية التجارية ومدوّن ، والذي يُحلل حوادث تحطم الطائرات والحوادث الخطيرة، نظريته حول الحادث الذي أودى بحياة 241 شخصًا على متنها.



وبدأت طائرة 787 دريملاينر المتجهة إلى بفقدان ارتفاعها بعد لحظات من إقلاعها، وتحطمت على شكل كرة نارية فوق منطقة سكنية في أحمد آباد، غوجارات. ذكر موقع "العربية" أن خبير طيران يعتقد أن مساعد الطيار على متن رحلة AI171 سحب "قلاب" جناح الطائرة بدلًا من سحب عجلات الهبوط، مما تسبب في تحطمها.وقدّم ستيف، وهو طيار في الخطوط الجوية التجارية ومدوّن ، والذي يُحلل حوادث تحطم الطائرات والحوادث الخطيرة، نظريته حول الحادث الذي أودى بحياة 241 شخصًا على متنها.وبدأت طائرة 787 دريملاينر المتجهة إلى بفقدان ارتفاعها بعد لحظات من إقلاعها، وتحطمت على شكل كرة نارية فوق منطقة سكنية في أحمد آباد، غوجارات.

وقال ستيف إنه يشتبه في وجود خطأ بسيط للغاية في قمرة القيادة عندما طُلب من مساعد الطيار سحب العجلات، مما أدى إلى عواقب وخيمة.



وقال: "هذا ما أعتقد أنه حدث، مرة أخرى أيها الناس، هذا مجرد رأيي. أعتقد أن الطيار قال لمساعده "استعد" في الوقت المناسب. أعتقد أن مساعد الطيار أمسك بمقبض "الجنيح ورفع الجنيحات، بدلاً من العجلات. إذا حدث ذلك، فهذا يفسر إلى حد كبير سبب توقف الطائرة عن الطيران."



وأوضح أن رفع الجنيحات سيؤدي إلى فقدان الطائرة للسرعة والارتفاع بسرعة، وهو أمر يعتقد أن الطيار كان سيواجه صعوبة في السيطرة عليه.

وشرح نظريته قائلاً إن أجنحة طائرة 787 المركبة تنحني عادةً أثناء الإقلاع عندما تدفعها قوى الرفع إلى الهواء. ولكن يبدو أن لا تُظهر أي انحناء من هذا القبيل، وسط تكهنات واسعة النطاق بأن الجنيحات التي تساعد على رفع الطائرة قد انسحبت عن طريق الخطأ.