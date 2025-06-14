وزير الدفاع الباكستانيّ: نقف إلى جانب إيران بكلّ الوسائل

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دعا خواجه آصف "كافة إلى التوحد لمواجهة العدوان ".وقال: " مجاورة لباكستان وتربطنا بها علاقات عمرها قرون. نقف مع بكل الوسائل. سنحمي مصالح الإيرانيين. الإيرانيون إخواننا، ونشاركهم أحزانهم وآلامهم".وأكد أن "باكستان حافظت على موقفها الثابت منذ اليوم الأول"، وقال "لم نعترف بإسرائيل قط ولم نقيم أي علاقات معها".وحثّ كافة الدول الإسلامية على "قطع العلاقات مع "، وأضاف "أيدي إسرائيل ملطخة بدماء ، ويجب رفض مثل هذه الأيدي". (روسيا اليوم)