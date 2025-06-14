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عربي-دولي

وزير الدفاع الباكستانيّ: نقف إلى جانب إيران بكلّ الوسائل

Lebanon 24
14-06-2025 | 07:50
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دعا وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف "كافة الدول الإسلامية إلى التوحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي".
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وقال: "إيران دولة مجاورة لباكستان وتربطنا بها علاقات عمرها قرون. نقف مع إيران بكل الوسائل. سنحمي مصالح الإيرانيين. الإيرانيون إخواننا، ونشاركهم أحزانهم وآلامهم".

وأكد أن "باكستان حافظت على موقفها الثابت منذ اليوم الأول"، وقال "لم نعترف بإسرائيل قط ولم نقيم أي علاقات معها".

وحثّ كافة الدول الإسلامية على "قطع العلاقات مع إسرائيل"، وأضاف "أيدي إسرائيل ملطخة بدماء المسلمين، ويجب رفض مثل هذه الأيدي". (روسيا اليوم)
 
 

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