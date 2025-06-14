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صورٌ جديدة من إسرائيل... الأضرار كبيرة بعد الضربات الإيرانيّة

Lebanon 24
14-06-2025 | 08:10
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انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، صور جديدة من ريشون لتسون، جنوب تل أبيب.
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وقد أصابت الصواريخ الإيرانيّة العديد من المباني في ريشون ليتسون، وتسبّبت في أضرارٍ كبيرة في المنازل والسيارات.
 
 
 
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