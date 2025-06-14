ما هي أسوأ السيناريوهات في الحرب بين إيران وإسرائيل؟

ذكر موقع " عربية" أن الأعمال الحربية لا زالت مستمرة بين وإيران منذ فجر الجمعة، حيث يستمر القتال محصورا بين الجانبين فقط وسط مخاوف من توسع القتال ليشمل أطرافا أخرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات وخيمة. فما هي "أسوأ" السيناريوهات الممكنة؟

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أولا، انخراط أميركا بالحرب

قالت ، السبت، إن إسرائيل لا يمكنها شن مثل هذا الهجوم إلا بضوء أخضر من وتوعدت باستهداف القواعد الأميركية القريبة. وبحسب ما نشر موقع "بي بي سي"، فإنه في حال تعرض مواطنين أميركيين للقتل نتيجة للهجمات فيتوقع أن تتحرك الإدارة الأميركية للانخراط في الحرب، وهو هدف يريده بشدة بنيامين نتنياهو.



وإذا أصبحت طرفا نشطا في القتال، فإن ذلك سيشكل تصعيدا كبيرا بعواقب طويلة ومدمرة على الأرجح.

ثانياً، توسيع إيران لبنك أهدافها

ويرى خبراء أنه إذا فشلت إيران في إلحاق الضرر بالأهداف العسكرية المحمية جيدا، فقد تعمل على توسيع بنك أهدافها.



كما أن فشل إسرائيل في تدمير المنشآت النووية الإيرانية قد يدفعها لتنفيذ ضربات إضافية، مما قد يقود المنطقة إلى حلقة مستمرة من الضربات والضربات المضادة.

ثالثاً، صدمة اقتصادية عالمية

ما تزال أسعار النفط مرتفعة بالفعل، لكن مع تضرر الإمدادات نتيجة لهجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، أو سعي إيران لإغلاق مضيق هرمز وغيرها، كلها عوامل قد تساهم في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وتزيد من التضخم وغلاء المعيشة.



وفي الوقت نفسه سيكون المستفيد من ارتفاع أسعار النفط، وفق "بي بي سي"، هو ، مع توقع تدفق مليارات الدولارات إلى خزائن الكرملين لتمويل حربه في .

رابعاً، سقوط النظام

نتنياهو أعلن أن هدفه هو تدمير القدرات النووية الإيرانية، لكنه أشار إلى عزمه تغيير النظام الإيراني.



وقال خبراء إن حجم الضربات واختيار إسرائيل لأهدافها وكلمات ساستها أنفسهم تشير إلى هدف آخر أطول أمدا وهو إسقاط النظام الإيراني.



ويشيرون إلى أنه في حال نجح الهدف ، فقد يمهد لحرب أهلية داخل البلاد تسبب حالة من الفوضى أسوة بما جرى في السابق في دول أخرى.



وخامساً، قادة جدد أكثر عنادا

تساءل موقع "بي بي سي" عن مآل العملية العسكرية في حال فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها، مضيفة "ماذا لو أقنع الهجوم الإسرائيلي القيادة الإيرانية بأن طريقتها الوحيدة لردع المزيد من الهجمات هي التسابق نحو امتلاك القدرة النووية بأسرع ما يمكن؟ ماذا لو كان القادة العسكريون الجدد أكثر عنادا وأقل حذرا من أسلافهم؟"



وأبرز: "هذه التحولات قد تجبر إسرائيل على شن المزيد من الهجمات، مما قد يُدخل المنطقة في جولة متواصلة من الضربات والهجمات المضادة".