مسؤول عسكري إيراني يُهدد: إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة

أعلن مستشار للحرس الثوري في ، أن إغلاق قيد الدراسة، وستتخذ إيران القرار الأمثل بكل حزم.

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ومضيق هرمز هو ممر مائي ضيق و"نقطة اختناق استراتيجية حيوية للطاقة العالمية"، يقع بين إيران وسلطنة ، ويربط ببحر العرب وخليج ، ويعد أحد أهم شرايين في العالم، وإغلاقه قد يؤدي إلى أزمات طاقة عالمية واضطرابات في التجارة . ({وسيا اليوم)