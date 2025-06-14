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عربي-دولي

خطوة لـ"إسقاط النظام"... ما الذي قام به إيلون ماسك في إيران؟

Lebanon 24
14-06-2025 | 08:51
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بعد تقييد إيران الوصول إلى الإنترنت عقب الهجمات الإسرائيلية عليها، أعلن إيلون ماسك عن إتاحة خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في إيران.
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وجاء منشور ماسك رداً على مارك ليفين مُقدّم البرامج على شبكة "فوكس نيوز"، الذي قال: "بإمكان إيلون ماسك أن يُدقّ المسمار الأخير في نعش النظام الإيراني بتوفير إنترنت ستارلينك للإيرانيين. لقد قيدت إيران استخدام الإنترنت حتى لا يتمكن الناس من تنظيم أنفسهم والتمرد".

وردّ ماسك قائلاً: "هذه الخطوة قد اتُخذت بالفعل". (الامارات 24)
 
 
 
 

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