بعد تقييد الوصول إلى الإنترنت عقب الهجمات عليها، أعلن عن إتاحة خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في إيران.

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وجاء منشور رداً على مُقدّم البرامج على شبكة " "، الذي قال: "بإمكان إيلون ماسك أن يُدقّ المسمار الأخير في نعش النظام بتوفير ستارلينك للإيرانيين. لقد قيدت إيران استخدام الإنترنت حتى لا يتمكن الناس من تنظيم أنفسهم والتمرد".



وردّ ماسك قائلاً: "هذه الخطوة قد اتُخذت بالفعل". (الامارات 24)