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بالفيديو... الأردن يُسقط مسيّرة إيرانيّة

Lebanon 24
14-06-2025 | 09:15
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أسقط سلاح الجو الملكي الأردني طائرة مسيّرة اخترقت الأجواء الأردنية في محافظة العقبة.
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ويأتي ذلك بعد إعلان إيران عن إطلاق دفعة جديدة من الطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، رداً على استهداف مدن إيرانية. (العربية)
 
 
 
 
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