بالفيديو... الأردن يُسقط مسيّرة إيرانيّة

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أسقط سلاح الجو الملكي طائرة مسيّرة اخترقت الأجواء في محافظة العقبة.ويأتي ذلك بعد إعلان عن إطلاق دفعة جديدة من الطائرات المسيّرة باتجاه ، رداً على استهداف مدن إيرانية. (العربية)