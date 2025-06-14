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عربي-دولي
الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع
Lebanon 24
14-06-2025
|
09:29
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جدد العاهل
الأردني
، الملك عبدالله الثاني، السبت، التأكيد على موقف
الأردن
الثابت بعدم السماح بأن يكون ساحة لأي صراع.
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ووجه الملك رئيس الوزراء إلى الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين أجهزة الدولة في التعامل مع التطورات.
وقالت
وكالة الأنباء
الأردنية
"بترا" إن الملك عبدالله الثاني، ترأس السبت، اجتماعا لمجلس
الأمن القومي
، جرى خلاله بحث العدوان
الإسرائيلي
على
إيران
وما نتج عنه من تبعات على الإقليم.
وأوضحت أن العاهل الأردني، شدد على أن "الهجوم الإسرائيلي الذي يخالف القانون الدولي ويشكل تعديا على سيادة إيران، سيكون له تبعات سلبية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار، مجددا التأكيد على موقف الأردن الثابت بأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع".
وتابعت أن الملك
عبد الله
الثاني، أكد أن "الدبلوماسية والمفاوضات واحترام القانون الدولي هو ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن
المملكة
تواصل التنسيق إقليميا ودوليا للتوصل إلى التهدئة الشاملة". (سكاي نيوز عربية)
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