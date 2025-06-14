الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع

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جدد العاهل ، الملك عبدالله الثاني، السبت، التأكيد على موقف الثابت بعدم السماح بأن يكون ساحة لأي صراع.ووجه الملك رئيس الوزراء إلى الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين أجهزة الدولة في التعامل مع التطورات.وقالت "بترا" إن الملك عبدالله الثاني، ترأس السبت، اجتماعا لمجلس ، جرى خلاله بحث العدوان على وما نتج عنه من تبعات على الإقليم.وأوضحت أن العاهل الأردني، شدد على أن "الهجوم الإسرائيلي الذي يخالف القانون الدولي ويشكل تعديا على سيادة إيران، سيكون له تبعات سلبية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار، مجددا التأكيد على موقف الأردن الثابت بأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع".