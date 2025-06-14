عن مصير مستشار المرشد الإيراني.. هذا ما كشفه مصدر مطلع

أفاد مصدر مطلع لـ " " أن ، مستشار المرشد ، والذي أصيب في الهجوم أمس الجمعة، لا زال على قيد الحياة لكن حالته حرجة.

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ونفى المصدر المطلع المقرب من شمخاني الأنباء التي تداولها الإعلام عن مقتله، مؤكدا أنه حي ويتلقى العلاج، لكن حالته "غير مرضية".



وكان شمخاني من بين الأهداف الرئيسية للضربة التي استهدفت منشآت نووية ومقرات عسكرية في وأصفهان، حيث أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الهجوم استهدف كبار الإيرانيين، ومن بينهم شمخاني، الذي يشغل دورًا بارزًا في الملف الإيراني والمفاوضات مع الغرب.