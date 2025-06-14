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عن مصير مستشار المرشد الإيراني.. هذا ما كشفه مصدر مطلع

Lebanon 24
14-06-2025 | 09:33
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أفاد مصدر مطلع لـ "روسيا اليوم" أن علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، والذي أصيب في الهجوم الإسرائيلي أمس الجمعة، لا زال على قيد الحياة لكن حالته حرجة.
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ونفى المصدر المطلع المقرب من شمخاني الأنباء التي تداولها الإعلام عن مقتله، مؤكدا أنه حي ويتلقى العلاج، لكن حالته "غير مرضية".

وكان شمخاني من بين الأهداف الرئيسية للضربة الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية ومقرات عسكرية في طهران وأصفهان، حيث أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الهجوم استهدف كبار القادة الإيرانيين، ومن بينهم شمخاني، الذي يشغل دورًا بارزًا في الملف النووي الإيراني والمفاوضات مع الغرب. 
 
 

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