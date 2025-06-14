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عربي-دولي

القصف الإسرائيليّ مستمرّ... وتقديرات بردٍّ إيرانيّ في ساعات المساء

Lebanon 24
14-06-2025 | 09:27
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ "70 طائرة مقاتلة قامت بعمليات من غرب إيران إلى طهران لإرساء حرية العمليات الجويّة".
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وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنّه "شنّ هجمات على عدّة مواقع في إيران".
 
 
وتابع أنّه هاجم منصات إطلاق صواريخ جاهزة للإطلاق باتّجاه المناطق الداخلية في إسرائيل من غرب إيران.
 
ولفت إلى أنّه "هاجم منظومات الدفاع الإيرانية في محيط طهران".
 
 
أما موقع "واللا"، فأفاد عن مسؤول بسلاح الجوّ الإسرائيليّ قوله، إنّ "هناك رموزاً للحكم ومقار قيادة وقادة ضمن بنك الأهداف في إيران".
 
 
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنّه "قتل أكثر من 20 قائداً عسكريّاً في إيران"، وقال "قتلنا رئيس استخبارات الجيش الإيراميّ وقائد صواريخ أرض - أرض التابع للحرس الثوريّ".
 
 
وفي ما يتعلّق بالنوويّ الإيرانيّ، قال مسؤول عسكري إسرائيلي لشبكة "إن بي سي": "تقديراتنا تُشير إلى أنّ البرنامج النووي الإيراني تضرّر بشدّة ولكنه لم يُدمر".
 
 
وفي سياق منفصل، أعلن قائد شرطة محافظة همدان الإيرانية عن "مقتل رئيس شرطة الأمن العام وضابط آخر في مدينة أسد آباد إثر هجوم بمسيّرة".
 
 
ردّ إيرانيّ
 
 
وكشفت هيئة البثّ الإسرائيلية، أنّ "تقديرات الجيش الإسرائيليّ تُشير إلى أنّ إيران ستُجدّد هجماتها الصاروخية في ساعات المساء".
 
 
شمخاني
 
 
وفي ما يتعلّق بعلي شمخاني مستشار المرشد الإيرانيّ على خامنئي، أفاد مصدر مطلع لـ"روسيا اليوم"، أنّه "لا يزال على قيد الحياة لكن حالته حرجة".
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