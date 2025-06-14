القصف الإسرائيليّ مستمرّ... وتقديرات بردٍّ إيرانيّ في ساعات المساء

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ "70 طائرة مقاتلة قامت بعمليات من غرب إلى لإرساء حرية العمليات الجويّة".

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وأشار الجيش إلى أنّه "شنّ هجمات على عدّة مواقع في إيران".

وتابع أنّه هاجم منصات إطلاق صواريخ جاهزة للإطلاق باتّجاه المناطق الداخلية من غرب إيران.

ولفت إلى أنّه "هاجم منظومات الدفاع في محيط طهران".

أما موقع "واللا"، فأفاد عن مسؤول بسلاح الجوّ الإسرائيليّ قوله، إنّ "هناك رموزاً للحكم ومقار قيادة وقادة ضمن في إيران".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنّه "قتل أكثر من 20 قائداً عسكريّاً في إيران"، وقال "قتلنا رئيس استخبارات الجيش الإيراميّ وقائد صواريخ أرض - أرض التابع للحرس الثوريّ".

وفي ما يتعلّق بالنوويّ الإيرانيّ، قال مسؤول عسكري إسرائيلي لشبكة "إن بي سي": "تقديراتنا تُشير إلى أنّ البرنامج تضرّر بشدّة ولكنه لم يُدمر".

وفي سياق منفصل، أعلن قائد شرطة محافظة همدان الإيرانية عن "مقتل رئيس شرطة وضابط آخر في مدينة أسد آباد إثر هجوم بمسيّرة".