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عربي-دولي

بعد ضربات إيران.. ظهور أجسام مضيئة غامضة في سماء دولة عربية (صور)

Lebanon 24
14-06-2025 | 09:43
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في ظاهرة لافتة، رصد عدد من المصريين أجساما مضيئة فى سماء القاهرة وعدد من المحافظات المختلفة، وذلك عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على عشرات الأهداف في إسرائيل ردا على الضربات التي شنتها الأخيرة على إيران.
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وتساءل الكثيرون عن السبب، وهل تلك الأجسام المضيئة مرتبطة بالحرب والضربات أم ظاهرة فلكية؟

وقال اللواء محمد الشهاوي الخبير العسكري والإستراتيجي، لـ "العربية" إن سماء مصر آمنة تماما، موضحا أن الأجسام المضيئة التي ظهرت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مرجعها اعتراض الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل بالمضادات الأرضية، حيث تنتج عن هذه العمليات أشكالا مضيئة يمكن رؤيتها على مسافات بعيدة، وهو ما ظهر فى سماء مصر. 
 
وأضاف أن هذه الأجسام قد تكون ناتجة عن صواريخ اعتراضية أو آثار احتراق وقود صواريخ، موضحا إنه لا يوجد ما يدعو للقلق. (العربية) 
 
أجسام مضيئة في سماء مصر
 
أجسام مضيئة في سماء مصر
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