بعد ضربات إيران.. ظهور أجسام مضيئة غامضة في سماء دولة عربية (صور)

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في ظاهرة لافتة، رصد عدد من المصريين أجساما مضيئة فى سماء وعدد من المحافظات المختلفة، وذلك عقب إعلان شن هجمات على عشرات الأهداف ردا على الضربات التي شنتها الأخيرة على .وتساءل الكثيرون عن السبب، وهل تلك الأجسام المضيئة مرتبطة بالحرب والضربات أم ظاهرة فلكية؟وقال اللواء الخبير العسكري والإستراتيجي، لـ "العربية" إن سماء مصر آمنة تماما، موضحا أن الأجسام المضيئة التي ظهرت في الساعات الأولى من السبت، مرجعها اعتراض الصواريخ التي أطلقتها بالمضادات الأرضية، حيث تنتج عن هذه العمليات أشكالا مضيئة يمكن رؤيتها على مسافات بعيدة، وهو ما ظهر فى سماء مصر.