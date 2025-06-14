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عربي-دولي

الجيش الإسرائيليّ: قتلنا هؤلاء القادة في الضربة الإفتتاحيّة

Lebanon 24
14-06-2025 | 09:54
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أعلن المتحدث باسم جبش العدوّ الإسرائيليّ، أنّه "في إطار الضربة الافتتاحية لعملية "الأسد الصاعد" وبتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، تم القضاء على رئيس هيئة الاستخبارات في الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بالإضافة إلى قائد منظومة الصواريخ أرض - أرض في سلاح الجوّ التابع للحرس الثوري".

وأضاف: "رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة الإيرانية غلام رضا محرابي كان مسؤولًا عن تقدير الموقف الاستخباري للنظام الإيراني، ويُعد أعلى ضابط استخبارات في البلاد. شارك في إعداد تقديرات الموقف، الاستعدادات الاستخبارية، وتنسيق الهجمات ضد إسرائيل خلال العام الأخير وما قبله. وكان شخصية رفيعة وموثوقة جدًا داخل المنظومة، ومقربًا من رئيس الأركان العامة محمد حسين باقري، الذي قتل كذلك في الضربة عينها".

وتابع: "قائد منظومة الصواريخ الباليستية في سلاح الجوّ التابع للحرس الثوري محمد باقري، كان مسؤولًا عن معظم قدرات الصواريخ أرض-أرض وصواريخ الكروز البعيدة المدى، وهي القدرات الهجومية الأبرز بيدّ النظام الإيراني ضدّ إسرائيل. كان باقري مسؤولًا عن إدارة منظومات النيران ولعب دورًا محوريًا في صنع القرار خلال الهجمات الإيرانية على إسرائيل في نيسان وتشرين الأول 2024".
 
 
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