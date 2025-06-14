الجيش الإسرائيليّ: قتلنا هؤلاء القادة في الضربة الإفتتاحيّة

#عاجل 🔻جيش الدفاع يقضي على رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة الإيرانية وقائد منظومة الصواريخ أرض أرض التابعة للحرس الثوري الإيراني: تصفية أكثر من 20 مسؤولًا عسكريًا في المؤسسة الأمنية للنظام الإيراني
🔻في إطار الضربة الافتتاحية لعملية #الأسد_الصاعد وبتوجيه دقيق من هيئة… pic.twitter.com/FC5l9ioA5k
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 14, 2025
#عاجل 🔻جيش الدفاع يقضي على رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة الإيرانية وقائد منظومة الصواريخ أرض أرض التابعة للحرس الثوري الإيراني: تصفية أكثر من 20 مسؤولًا عسكريًا في المؤسسة الأمنية للنظام الإيراني
🔻في إطار الضربة الافتتاحية لعملية #الأسد_الصاعد وبتوجيه دقيق من هيئة… pic.twitter.com/FC5l9ioA5k