الجيش الإسرائيليّ: قتلنا هؤلاء القادة في الضربة الإفتتاحيّة

أعلن المتحدث باسم جبش العدوّ الإسرائيليّ، أنّه "في إطار الضربة الافتتاحية لعملية " الصاعد" وبتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، تم على رئيس هيئة الاستخبارات في الأركان العامة للقوات المسلحة ، بالإضافة إلى قائد منظومة الصواريخ أرض - أرض في سلاح الجوّ التابع للحرس الثوري".



وأضاف: "رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة الإيرانية غلام رضا محرابي كان مسؤولًا عن تقدير الموقف الاستخباري للنظام ، ويُعد أعلى ضابط استخبارات في البلاد. شارك في إعداد تقديرات الموقف، الاستعدادات الاستخبارية، وتنسيق الهجمات ضد خلال العام الأخير وما قبله. وكان شخصية رفيعة وموثوقة جدًا داخل المنظومة، ومقربًا من العامة باقري، الذي قتل كذلك في الضربة عينها".



وتابع: "قائد منظومة الصواريخ الباليستية في سلاح الجوّ التابع للحرس الثوري محمد باقري، كان مسؤولًا عن معظم قدرات الصواريخ أرض-أرض وصواريخ الكروز البعيدة المدى، وهي القدرات الهجومية الأبرز بيدّ النظام الإيراني ضدّ إسرائيل. كان باقري مسؤولًا عن إدارة منظومات النيران ولعب دورًا محوريًا في صنع القرار خلال الهجمات الإيرانية على إسرائيل في نيسان وتشرين الأول 2024".

#عاجل 🔻جيش الدفاع يقضي على رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة الإيرانية وقائد منظومة الصواريخ أرض أرض التابعة للحرس الثوري الإيراني: تصفية أكثر من 20 مسؤولًا عسكريًا في المؤسسة الأمنية للنظام الإيراني



🔻في إطار الضربة الافتتاحية لعملية #الأسد_الصاعد وبتوجيه دقيق من هيئة… pic.twitter.com/FC5l9ioA5k — (@AvichayAdraee) June 14, 2025 Advertisement