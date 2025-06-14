مسؤول استخباراتي إسرائيلي يكشف: لدينا الكثير من المفاجآت لإيران

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قال مسؤول رفيع في الاستخبارات لقناة " "، السبت، إن "لديها مزيد من المفاجآت لإيران".وأوضح المسؤول أن الاستخبارات الإسرائيلية تتوقع أن تمتلك 8000 صاروخ باليستي خلال العامين المقبلين، بينما تملك حاليا نحو 2000 صاروخ، مشيرا إلى أن هذا أحد الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى شن الهجوم على إيران.وأضاف المسؤول ذاته: "لدينا الكثير من المفاجآت لإيران، ليس فقط ما قمنا به بالفعل، بل هناك مفاجآت أخرى قادمة"، مؤكدا أن الجزء الأكبر من الصراع مع قد ينتهي خلال أيام.وشدد على أن "تقف إلى جانب إسرائيل"، مضيفًا أنها "منسقة بالكامل" مع ، مضيفا أن طريقة وقوف الولايات المتحدة بجانب إسرائيل "غير مسبوقة".