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عربي-دولي

مسؤول استخباراتي إسرائيلي يكشف: لدينا الكثير من المفاجآت لإيران

Lebanon 24
14-06-2025 | 10:15
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قال مسؤول رفيع في الاستخبارات الإسرائيلية لقناة "فوكس نيوز"، السبت، إن إسرائيل "لديها مزيد من المفاجآت لإيران".
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وأوضح المسؤول أن الاستخبارات الإسرائيلية تتوقع أن تمتلك إيران 8000 صاروخ باليستي خلال العامين المقبلين، بينما تملك حاليا نحو 2000 صاروخ، مشيرا إلى أن هذا أحد الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى شن الهجوم على إيران.

وأضاف المسؤول ذاته: "لدينا الكثير من المفاجآت لإيران، ليس فقط ما قمنا به بالفعل، بل هناك مفاجآت أخرى قادمة"، مؤكدا أن الجزء الأكبر من الصراع مع طهران قد ينتهي خلال أيام.

وشدد على أن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب إسرائيل"، مضيفًا أنها "منسقة بالكامل" مع تل أبيب، مضيفا أن طريقة وقوف الولايات المتحدة بجانب إسرائيل "غير مسبوقة".
 
وكشف المسؤول أن "عملية الأسد الصاعد" استهدفت 40 منظومة دفاع جوي إيرانية منذ فجر الجمعة.

كما أشار إلى أن الضربة الأولى استهدفت اجتماعا لضباط سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، وقدرت الاستخبارات الإسرائيلية مقتل 30 قائدا في الهجوم، واصفا ذلك بـ"الإنجاز التاريخي". (سكاي نيوز عربية) 
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