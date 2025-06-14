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إقتصاد

وزير مصري يُطمئن مواطنيه: هناك وفرة في كافة السلع الأساسية

Lebanon 24
14-06-2025 | 10:21
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وجه وزير التموين والتجارة الداخلية المصرية شريف فاروق رسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن مخزون السلع الأساسية، في ظل التطورات الإقليمية وما قد يصاحبها من تأثير على الأسواق العالمية.
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وقال فاروق، إن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تماما، وإن هناك وفرة في كافة السلع الأساسية ما يكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة.


وأكد أن وزارته اتخذته عددا من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة. (روسيا اليوم)
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