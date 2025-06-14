وزير مصري يُطمئن مواطنيه: هناك وفرة في كافة السلع الأساسية

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وجه وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق رسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن مخزون السلع الأساسية، في ظل وما قد يصاحبها من تأثير على .وقال فاروق، إن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تماما، وإن هناك وفرة في كافة السلع الأساسية ما يكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة.وأكد أن وزارته اتخذته عددا من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة. (روسيا اليوم)