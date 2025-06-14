26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وزير مصري يُطمئن مواطنيه: هناك وفرة في كافة السلع الأساسية
Lebanon 24
14-06-2025
|
10:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه وزير التموين والتجارة الداخلية
المصرية
شريف فاروق رسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن مخزون السلع الأساسية، في ظل
التطورات الإقليمية
وما قد يصاحبها من تأثير على
الأسواق العالمية
.
Advertisement
وقال فاروق، إن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تماما، وإن هناك وفرة في كافة السلع الأساسية ما يكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة.
وأكد أن وزارته اتخذته عددا من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ترامب: الهند وافقت على إلغاء كافة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية
Lebanon 24
ترامب: الهند وافقت على إلغاء كافة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية
14/06/2025 18:54:27
14/06/2025 18:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: المهمة الأساسية لصناعة الدفاع في روسيا تكمن في توفير المعدات اللازمة للمشاركين بالعملية العسكرية الخاصة
Lebanon 24
بوتين: المهمة الأساسية لصناعة الدفاع في روسيا تكمن في توفير المعدات اللازمة للمشاركين بالعملية العسكرية الخاصة
14/06/2025 18:54:27
14/06/2025 18:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط تصاعد اضطرابات المنطقة.. مصر تتحرك لتأمين مخزونات السلع الأساسية
Lebanon 24
وسط تصاعد اضطرابات المنطقة.. مصر تتحرك لتأمين مخزونات السلع الأساسية
14/06/2025 18:54:27
14/06/2025 18:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاع أسعار المحروقات... بحصلي يطمئِن
Lebanon 24
بعد ارتفاع أسعار المحروقات... بحصلي يطمئِن
14/06/2025 18:54:27
14/06/2025 18:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حصن صهيون": فضيحة تل أبيب التي فجّرتها إيران
Lebanon 24
"حصن صهيون": فضيحة تل أبيب التي فجّرتها إيران
11:01 | 2025-06-14
14/06/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
11:48 | 2025-06-14
14/06/2025 11:48:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب تُقرع".. خبراء يكشفون آفاق المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية
Lebanon 24
"طبول الحرب تُقرع".. خبراء يكشفون آفاق المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية
11:00 | 2025-06-14
14/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... تأجيل زفاف نجل نتنياهو
Lebanon 24
رسميّاً... تأجيل زفاف نجل نتنياهو
10:54 | 2025-06-14
14/06/2025 10:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا متأهبة.. هذا ما يُقلقها من هجوم إسرائيل على إيران
Lebanon 24
تركيا متأهبة.. هذا ما يُقلقها من هجوم إسرائيل على إيران
10:50 | 2025-06-14
14/06/2025 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
20:47 | 2025-06-13
13/06/2025 08:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
23:10 | 2025-06-13
13/06/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
Lebanon 24
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
05:49 | 2025-06-14
14/06/2025 05:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس بالصواريخ والطائرات.. "هجوم من نوع آخر" تخشاه إسرائيل
Lebanon 24
ليس بالصواريخ والطائرات.. "هجوم من نوع آخر" تخشاه إسرائيل
15:35 | 2025-06-13
13/06/2025 03:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة" في هجوم إيران.. أمرٌ مريب حصل!
Lebanon 24
"ثغرة" في هجوم إيران.. أمرٌ مريب حصل!
15:20 | 2025-06-13
13/06/2025 03:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:01 | 2025-06-14
"حصن صهيون": فضيحة تل أبيب التي فجّرتها إيران
11:48 | 2025-06-14
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
11:00 | 2025-06-14
"طبول الحرب تُقرع".. خبراء يكشفون آفاق المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية
10:54 | 2025-06-14
رسميّاً... تأجيل زفاف نجل نتنياهو
10:50 | 2025-06-14
تركيا متأهبة.. هذا ما يُقلقها من هجوم إسرائيل على إيران
10:37 | 2025-06-14
6 عوامل دفعت إسرائيل لاختيار هذا التوقيت لضرب إيران
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
14/06/2025 18:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
14/06/2025 18:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
14/06/2025 18:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24