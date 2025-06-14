Advertisement

عربي-دولي

6 عوامل دفعت إسرائيل لاختيار هذا التوقيت لضرب إيران

Lebanon 24
14-06-2025 | 10:37
A-
A+
Doc-P-1375622-638855196911931586.jpg
Doc-P-1375622-638855196911931586.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشير التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط إلى نقطة تحول استراتيجية معقدة، تمثلت في الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، والتي يرى محللون أنها نتيجة تراكمات دامت قرابة عقدين، وفق صحيفة "فايننشال تايمز".
Advertisement

وأوضحت الصحيفة أن السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه الآن: لماذا اختارت إسرائيل هذا التوقيت تحديدا؟ ولماذا تصعد المواجهة إلى هذا الحد؟

وهذه  6 عوامل رئيسية دفعت إسرائيل لتنفيذ هذا الهجوم في هذا الوقت وفق "فايننشال تايمز":
صدمة 7 تشرين الأول 

أدى الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023 إلى تغيير المعادلة الأمنية الإسرائيلية، حيث باث قادة إسرائيل يرون أنفسهم في معركة من أجل البقاء، وأصبحوا يعتبرون القنبلة النووية الإيرانية خطرا وتهديدا وجوديا.

تراجع القدرات الدفاعية الإيرانية

تعرضت منظومات الدفاع الجوي الإيراني ومرافق إنتاج الصواريخ لأضرار جسيمة نتيجة ضربات إسرائيلية في أكتوبر الماضي، جاءت ردا على وابل من الصواريخ الإيرانية.

هذا الضعف فتح نافذة أمام إسرائيل لشن هجوم استباقي وهي تدرك أن إيران غير قادرة على الرد الفوري الفعال.

اقتراب إيران من "القدرة النووية الفعلية"

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع أن طهران انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، واقتربت من "القدرة على إنتاج سلاح نووي" بشكل سريع، ما سرع القرار الإسرائيلي بالتحرك ضد إيران.
 
البحث عن مكانة إقليمية 

تشعر إسرائيل بثقة متزايدة في قدرتها على إعادة تشكيل النظام الإقليمي. فبعد تجاهل تحذيرات واشنطن من مهاجمة حزب الله، نجحت في اغتيال قياداته واحتواء الرد، مما عزز جرأتها على استهداف طهران بشكل مباشر.

تحويل الأنظار عن غزة

تواجه إسرائيل انتقادات متصاعدة بسبب الوضع الإنساني في غزة، ويرى مراقبون أن الهجوم على إيران قد يكون محاولة من حكومة نتنياهو لتحويل النقاش الدولي وتوحيد الدعم الأوروبي خلفها.

فقدان الثقة في المسار الدبلوماسي الأميركي

لم تعد تل أبيب تثق في محادثات إدارة ترامب مع إيران. ومع اقتراب جولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن، اختارت إسرائيل أن "تخطف" زمام المبادرة وتمنع أي اتفاق قد يبقي لإيران فرصة تطوير سلاح نووي. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تستعد لضرب إيران.. هذا آخر ما كُشف
lebanon 24
15/06/2025 02:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
غداً.. لقاء بين سلام ولودريان في هذا التوقيت
lebanon 24
15/06/2025 02:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا استعدت إسرائيل لضرب إيران
lebanon 24
15/06/2025 02:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: إسرائيل تسرع استعداداتها لضرب إيران على خلفية تعثر المفاوضات
lebanon 24
15/06/2025 02:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:47 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:48 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:57 | 2025-06-14
18:36 | 2025-06-14
17:30 | 2025-06-14
16:52 | 2025-06-14
16:40 | 2025-06-14
16:15 | 2025-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24