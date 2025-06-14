24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
6 عوامل دفعت إسرائيل لاختيار هذا التوقيت لضرب إيران
Lebanon 24
14-06-2025
|
10:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير التطورات الأخيرة في
الشرق الأوسط
إلى نقطة تحول استراتيجية معقدة، تمثلت في الضربة
الإسرائيلية
الأخيرة ضد
إيران
، والتي يرى محللون أنها نتيجة تراكمات دامت قرابة عقدين، وفق صحيفة "فايننشال تايمز".
Advertisement
وأوضحت الصحيفة أن السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه الآن: لماذا اختارت
إسرائيل
هذا التوقيت تحديدا؟ ولماذا تصعد المواجهة إلى هذا الحد؟
وهذه 6 عوامل رئيسية دفعت إسرائيل لتنفيذ هذا الهجوم في هذا الوقت وفق "فايننشال تايمز":
صدمة 7 تشرين الأول
أدى الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة
حماس
على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023 إلى تغيير المعادلة الأمنية الإسرائيلية، حيث باث قادة إسرائيل يرون أنفسهم في معركة من أجل البقاء، وأصبحوا يعتبرون القنبلة النووية
الإيرانية
خطرا وتهديدا وجوديا.
تراجع القدرات الدفاعية الإيرانية
تعرضت منظومات الدفاع الجوي
الإيراني
ومرافق إنتاج الصواريخ لأضرار جسيمة نتيجة ضربات إسرائيلية في أكتوبر الماضي، جاءت ردا على وابل من الصواريخ الإيرانية.
هذا الضعف فتح نافذة أمام إسرائيل لشن هجوم استباقي وهي تدرك أن إيران غير قادرة على الرد الفوري الفعال.
اقتراب إيران من "القدرة النووية الفعلية"
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع أن طهران انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، واقتربت من "القدرة على إنتاج سلاح نووي" بشكل سريع، ما سرع القرار
الإسرائيلي
بالتحرك ضد إيران.
البحث عن مكانة إقليمية
تشعر إسرائيل بثقة متزايدة في قدرتها على إعادة تشكيل النظام الإقليمي. فبعد تجاهل تحذيرات
واشنطن
من مهاجمة
حزب الله
، نجحت في اغتيال قياداته واحتواء الرد، مما عزز جرأتها على استهداف طهران بشكل مباشر.
تحويل الأنظار عن غزة
تواجه إسرائيل انتقادات متصاعدة بسبب الوضع الإنساني في غزة، ويرى مراقبون أن الهجوم على إيران قد يكون محاولة من حكومة نتنياهو لتحويل النقاش الدولي وتوحيد الدعم
الأوروبي
خلفها.
فقدان الثقة في المسار الدبلوماسي الأميركي
لم تعد تل أبيب تثق في محادثات إدارة
ترامب
مع إيران. ومع اقتراب جولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن، اختارت إسرائيل أن "تخطف" زمام المبادرة وتمنع أي اتفاق قد يبقي لإيران فرصة تطوير سلاح نووي. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تستعد لضرب إيران.. هذا آخر ما كُشف
Lebanon 24
إسرائيل تستعد لضرب إيران.. هذا آخر ما كُشف
15/06/2025 02:09:06
15/06/2025 02:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غداً.. لقاء بين سلام ولودريان في هذا التوقيت
Lebanon 24
غداً.. لقاء بين سلام ولودريان في هذا التوقيت
15/06/2025 02:09:06
15/06/2025 02:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا استعدت إسرائيل لضرب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا استعدت إسرائيل لضرب إيران
15/06/2025 02:09:06
15/06/2025 02:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس: إسرائيل تسرع استعداداتها لضرب إيران على خلفية تعثر المفاوضات
Lebanon 24
هآرتس: إسرائيل تسرع استعداداتها لضرب إيران على خلفية تعثر المفاوضات
15/06/2025 02:09:06
15/06/2025 02:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي: طهران تحترق
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: طهران تحترق
18:57 | 2025-06-14
14/06/2025 06:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: المرشد الإيراني ليس مستبعداً من قائمة أهدافنا
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: المرشد الإيراني ليس مستبعداً من قائمة أهدافنا
18:36 | 2025-06-14
14/06/2025 06:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل
Lebanon 24
قتلى وجرحى جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل
17:30 | 2025-06-14
14/06/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إبادة إسرائيل".. إقرأوا ما قيل من تل أبيب!
Lebanon 24
"إبادة إسرائيل".. إقرأوا ما قيل من تل أبيب!
16:52 | 2025-06-14
14/06/2025 04:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اغتيال في طهران واليمن.. حديث عن استهداف قيادي حوثي وهذه هويته
Lebanon 24
اغتيال في طهران واليمن.. حديث عن استهداف قيادي حوثي وهذه هويته
16:40 | 2025-06-14
14/06/2025 04:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
Lebanon 24
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
05:49 | 2025-06-14
14/06/2025 05:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
23:10 | 2025-06-13
13/06/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
20:47 | 2025-06-13
13/06/2025 08:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جدل "البطانة".. هيفا وهبي تطل بـ "الشبك" والجمهور يعلّق (صور)
Lebanon 24
بعد جدل "البطانة".. هيفا وهبي تطل بـ "الشبك" والجمهور يعلّق (صور)
02:00 | 2025-06-14
14/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
11:48 | 2025-06-14
14/06/2025 11:48:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:57 | 2025-06-14
وزير الدفاع الإسرائيلي: طهران تحترق
18:36 | 2025-06-14
مسؤول إسرائيلي: المرشد الإيراني ليس مستبعداً من قائمة أهدافنا
17:30 | 2025-06-14
قتلى وجرحى جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل
16:52 | 2025-06-14
"إبادة إسرائيل".. إقرأوا ما قيل من تل أبيب!
16:40 | 2025-06-14
اغتيال في طهران واليمن.. حديث عن استهداف قيادي حوثي وهذه هويته
16:15 | 2025-06-14
الآن.. هجوم صاروخيّ إيراني يضرب إسرائيل وحيفا "تحت النار"
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
15/06/2025 02:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
15/06/2025 02:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
15/06/2025 02:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24