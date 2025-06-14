6 عوامل دفعت إسرائيل لاختيار هذا التوقيت لضرب إيران

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وأوضحت الصحيفة أن السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه الآن: لماذا اختارت هذا التوقيت تحديدا؟ ولماذا تصعد المواجهة إلى هذا الحد؟



وهذه 6 عوامل رئيسية دفعت إسرائيل لتنفيذ هذا الهجوم في هذا الوقت وفق "فايننشال تايمز": تشير التطورات الأخيرة في إلى نقطة تحول استراتيجية معقدة، تمثلت في الضربة الأخيرة ضد ، والتي يرى محللون أنها نتيجة تراكمات دامت قرابة عقدين، وفق صحيفة "فايننشال تايمز".وأوضحت الصحيفة أن السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه الآن: لماذا اختارت هذا التوقيت تحديدا؟ ولماذا تصعد المواجهة إلى هذا الحد؟وهذه 6 عوامل رئيسية دفعت إسرائيل لتنفيذ هذا الهجوم في هذا الوقت وفق "فايننشال تايمز":

صدمة 7 تشرين الأول



أدى الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023 إلى تغيير المعادلة الأمنية الإسرائيلية، حيث باث قادة إسرائيل يرون أنفسهم في معركة من أجل البقاء، وأصبحوا يعتبرون القنبلة النووية خطرا وتهديدا وجوديا.



تراجع القدرات الدفاعية الإيرانية



تعرضت منظومات الدفاع الجوي ومرافق إنتاج الصواريخ لأضرار جسيمة نتيجة ضربات إسرائيلية في أكتوبر الماضي، جاءت ردا على وابل من الصواريخ الإيرانية.



هذا الضعف فتح نافذة أمام إسرائيل لشن هجوم استباقي وهي تدرك أن إيران غير قادرة على الرد الفوري الفعال.



اقتراب إيران من "القدرة النووية الفعلية"



أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع أن طهران انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، واقتربت من "القدرة على إنتاج سلاح نووي" بشكل سريع، ما سرع القرار بالتحرك ضد إيران.

البحث عن مكانة إقليمية



تشعر إسرائيل بثقة متزايدة في قدرتها على إعادة تشكيل النظام الإقليمي. فبعد تجاهل تحذيرات من مهاجمة ، نجحت في اغتيال قياداته واحتواء الرد، مما عزز جرأتها على استهداف طهران بشكل مباشر.



تحويل الأنظار عن غزة



تواجه إسرائيل انتقادات متصاعدة بسبب الوضع الإنساني في غزة، ويرى مراقبون أن الهجوم على إيران قد يكون محاولة من حكومة نتنياهو لتحويل النقاش الدولي وتوحيد الدعم خلفها.



فقدان الثقة في المسار الدبلوماسي الأميركي



لم تعد تل أبيب تثق في محادثات إدارة مع إيران. ومع اقتراب جولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن، اختارت إسرائيل أن "تخطف" زمام المبادرة وتمنع أي اتفاق قد يبقي لإيران فرصة تطوير سلاح نووي. (سكاي نيوز عربية)