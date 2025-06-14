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رسميّاً... تأجيل زفاف نجل نتنياهو

Lebanon 24
14-06-2025 | 10:54
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، أن حفل زفاف أڤنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخطيبته أميت يارديني، والذي كان من المقرر إقامته الإثنين المقبل، تم تأجيله رسمياً.
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ويرى محللون أن إعلان الزفاف كان ضمن خطة "خداع" إسرائيلية، للتغطية على الاستعدادات لتوجيه ضربة إلى إيران. (الامارات 24)
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