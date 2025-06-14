رسميّاً... تأجيل زفاف نجل نتنياهو

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ذكرت صحيفة " " الإسرائيليّة، أن حفل زفاف أڤنير ، نجل ، وخطيبته ، والذي كان من المقرر إقامته الإثنين المقبل، تم تأجيله رسمياً.ويرى محللون أن إعلان الزفاف كان ضمن خطة "خداع" إسرائيلية، للتغطية على الاستعدادات لتوجيه ضربة إلى . (الامارات 24)