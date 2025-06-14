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عربي-دولي

تهديد جديد.. رسالة من نتنياهو لإيران!

Lebanon 24
14-06-2025 | 11:59
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل وجهت "ضربة فعلية" للبرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن "طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ستحلق قريبا في سماء طهران".
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وشدد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي على أن إسرائيل "ستضرب كل موقع وكل هدف يتبع للنظام"، وتابع: "لقد وجهنا ضربة قاصمة لمنشأة التخصيب، ولمركز التحويل الحيوي، وكذلك للفريق القيادي المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني. هذا الهجوم أعادهم سنوات طويلة إلى الوراء".

وأضاف: "سنفعل أموراً أخرى لا يسعني تفصيلها. لقد وجهنا ضربة قاصمة للبرنامج النووي".

وتابع: "ما شعروا به حتى الآن لا يقارن بما سيحدث لهم في الأيام المقبلة".
 
وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الإقليمية ووسط تحذيرات دولية من تداعيات أي مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.

وكانت إسرائيل قد شنت الجمعة هجوماً على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، مما أسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار وعدد من العلماء النوويين.
 
 
وإثر ذلك، ردت إيران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على إسرائيل. (سكاي نيوز عربية)
 
 
 
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