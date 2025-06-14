24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تهديد جديد.. رسالة من نتنياهو لإيران!
Lebanon 24
14-06-2025
|
11:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، السبت، إن
إسرائيل
وجهت "ضربة فعلية" للبرنامج
النووي
الإيراني
، مؤكداً أن "طائرات تابعة لسلاح الجو
الإسرائيلي
ستحلق قريبا في سماء
طهران
".
Advertisement
وشدد
نتنياهو
خلال
مؤتمر صحفي
على أن إسرائيل "ستضرب كل موقع وكل هدف يتبع للنظام"، وتابع: "لقد وجهنا ضربة قاصمة لمنشأة التخصيب، ولمركز التحويل الحيوي، وكذلك للفريق القيادي المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني. هذا الهجوم أعادهم سنوات طويلة إلى الوراء".
وأضاف: "سنفعل أموراً أخرى لا يسعني تفصيلها. لقد وجهنا ضربة قاصمة للبرنامج النووي".
وتابع: "ما شعروا به حتى الآن لا يقارن بما سيحدث لهم في الأيام المقبلة".
وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الإقليمية ووسط تحذيرات دولية من تداعيات أي مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.
وكانت إسرائيل قد شنت الجمعة هجوماً على
إيران
، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، مما أسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار وعدد من العلماء النوويين.
وإثر ذلك، ردت إيران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على إسرائيل.
(سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: من يضربنا مرة نضربه 7 مرات وهذه رسالة لإيران الداعم الرئيسي للحوثيين
Lebanon 24
نتنياهو: من يضربنا مرة نضربه 7 مرات وهذه رسالة لإيران الداعم الرئيسي للحوثيين
15/06/2025 02:09:34
15/06/2025 02:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران في رسالة إلى مجلس الأمن: التهديد للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية لإيران بل في الإجراءات الأحادية وغير القانونية
Lebanon 24
إيران في رسالة إلى مجلس الأمن: التهديد للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية لإيران بل في الإجراءات الأحادية وغير القانونية
15/06/2025 02:09:34
15/06/2025 02:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أمني إيراني كبير: انسحاب دبلوماسيين أميركيين وعائلاتهم من المنطقة ليس رسالة تهديد
Lebanon 24
مسؤول أمني إيراني كبير: انسحاب دبلوماسيين أميركيين وعائلاتهم من المنطقة ليس رسالة تهديد
15/06/2025 02:09:34
15/06/2025 02:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تهديد أثارت التوتّر... إليكم ما تبيّن لاحقاً
Lebanon 24
رسالة تهديد أثارت التوتّر... إليكم ما تبيّن لاحقاً
15/06/2025 02:09:34
15/06/2025 02:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي: طهران تحترق
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: طهران تحترق
18:57 | 2025-06-14
14/06/2025 06:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: المرشد الإيراني ليس مستبعداً من قائمة أهدافنا
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: المرشد الإيراني ليس مستبعداً من قائمة أهدافنا
18:36 | 2025-06-14
14/06/2025 06:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل
Lebanon 24
قتلى وجرحى جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل
17:30 | 2025-06-14
14/06/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إبادة إسرائيل".. إقرأوا ما قيل من تل أبيب!
Lebanon 24
"إبادة إسرائيل".. إقرأوا ما قيل من تل أبيب!
16:52 | 2025-06-14
14/06/2025 04:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اغتيال في طهران واليمن.. حديث عن استهداف قيادي حوثي وهذه هويته
Lebanon 24
اغتيال في طهران واليمن.. حديث عن استهداف قيادي حوثي وهذه هويته
16:40 | 2025-06-14
14/06/2025 04:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
Lebanon 24
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
05:49 | 2025-06-14
14/06/2025 05:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
23:10 | 2025-06-13
13/06/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
20:47 | 2025-06-13
13/06/2025 08:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جدل "البطانة".. هيفا وهبي تطل بـ "الشبك" والجمهور يعلّق (صور)
Lebanon 24
بعد جدل "البطانة".. هيفا وهبي تطل بـ "الشبك" والجمهور يعلّق (صور)
02:00 | 2025-06-14
14/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
11:48 | 2025-06-14
14/06/2025 11:48:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:57 | 2025-06-14
وزير الدفاع الإسرائيلي: طهران تحترق
18:36 | 2025-06-14
مسؤول إسرائيلي: المرشد الإيراني ليس مستبعداً من قائمة أهدافنا
17:30 | 2025-06-14
قتلى وجرحى جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل
16:52 | 2025-06-14
"إبادة إسرائيل".. إقرأوا ما قيل من تل أبيب!
16:40 | 2025-06-14
اغتيال في طهران واليمن.. حديث عن استهداف قيادي حوثي وهذه هويته
16:15 | 2025-06-14
الآن.. هجوم صاروخيّ إيراني يضرب إسرائيل وحيفا "تحت النار"
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
15/06/2025 02:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
15/06/2025 02:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
15/06/2025 02:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24