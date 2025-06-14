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عربي-دولي

"إنفجار قوي".. مصفاة إيرانية تتعرض لقصف إسرائيليّ

Lebanon 24
14-06-2025 | 12:43
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تسبّب هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على مصفاة رئيسية في إيران، السبت، بـ"انفجار قوي" وحريق في الموقع الواقع في مدينة كنغان الساحلية قرب بوشهر بجنوب البلاد.
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وذكرت وكالة أنباء فارس أن إسرائيل "استهدفت القسم 14 من حقل بارس الجنوبي للغاز بطائرة مسيرة"، ما أدى إلى اندلاع حريق.


من جانبها، تحدثت وكالة تسنيم للأنباء عن "انفجار قوي وحريق" في أحد أكبر مواقع الغاز الإيرانية.

وذكرت الوكالة أنَّ النيران اشتعلت بقوة نتيجة الانفجار، مؤكدة أن قوات الدفاع والإغاثة تتعامل مع الوضع "ولا داعي للقلق".


وأشارت إلى أنه "لا توجد معلومات حتى الآن عن حجم الأضرار المحتملة الناجمة عن الانفجار".

ذكلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن "إسرائيل ضربت البنية التحتية للطاقة في حقل بارس الجنوبي للغاز".

وفي وقت لاحق، أفادت وزارة النفط الإيرانية بإخماد حريق في أعقاب ضربة إسرائيلية على حقل بارس الجنوبي للغاز.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإنه إذا تأكد ذلك، فستكون هذه أول ضربة إسرائيلية تستهدف قطاع النفط والغاز الطبيعي في إيران.

ولم تعلن إسرائيل بعد مسؤوليتها عن الهجوم، فيما تحيط بهذه المواقع أنظمة دفاع جوي، كانت إسرائيل تستهدفها منذ أمس الجمعة. (سكاي نيوز عربية)
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