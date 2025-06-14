"إنفجار قوي".. مصفاة إيرانية تتعرض لقصف إسرائيليّ



Advertisement تسبّب هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على مصفاة رئيسية في ، السبت، بـ"انفجار قوي" وحريق في الموقع الواقع في مدينة كنغان الساحلية قرب بوشهر بجنوب البلاد.



وذكرت أن "استهدفت القسم 14 من حقل الجنوبي للغاز بطائرة مسيرة"، ما أدى إلى اندلاع حريق.





من جانبها، تحدثت للأنباء عن "انفجار قوي وحريق" في أحد أكبر مواقع . وذكرت أن "استهدفت القسم 14 من حقل الجنوبي للغاز بطائرة مسيرة"، ما أدى إلى اندلاع حريق.من جانبها، تحدثت للأنباء عن "انفجار قوي وحريق" في أحد أكبر مواقع .



وذكرت الوكالة أنَّ النيران اشتعلت بقوة نتيجة الانفجار، مؤكدة أن قوات الدفاع والإغاثة تتعامل مع الوضع "ولا داعي للقلق".





وأشارت إلى أنه "لا توجد معلومات حتى الآن عن حجم الأضرار المحتملة الناجمة عن الانفجار".



ذكلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن "إسرائيل ضربت البنية التحتية للطاقة في حقل بارس الجنوبي للغاز".



وفي وقت لاحق، أفادت بإخماد حريق في أعقاب ضربة إسرائيلية على حقل بارس الجنوبي للغاز.



وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإنه إذا تأكد ذلك، فستكون هذه أول ضربة إسرائيلية تستهدف قطاع في إيران.