24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"إنفجار قوي".. مصفاة إيرانية تتعرض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
14-06-2025
|
12:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبّب هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على مصفاة رئيسية في
إيران
، السبت، بـ"انفجار قوي" وحريق في الموقع الواقع في مدينة كنغان الساحلية قرب بوشهر بجنوب البلاد.
Advertisement
وذكرت
وكالة أنباء فارس
أن
إسرائيل
"استهدفت القسم 14 من حقل
بارس
الجنوبي للغاز بطائرة مسيرة"، ما أدى إلى اندلاع حريق.
من جانبها، تحدثت
وكالة تسنيم
للأنباء عن "انفجار قوي وحريق" في أحد أكبر مواقع
الغاز
الإيرانية
.
وذكرت الوكالة أنَّ النيران اشتعلت بقوة نتيجة الانفجار، مؤكدة أن قوات الدفاع والإغاثة تتعامل مع الوضع "ولا داعي للقلق".
وأشارت إلى أنه "لا توجد معلومات حتى الآن عن حجم الأضرار المحتملة الناجمة عن الانفجار".
ذكلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن "إسرائيل ضربت البنية التحتية للطاقة في حقل بارس الجنوبي للغاز".
وفي وقت لاحق، أفادت
وزارة النفط الإيرانية
بإخماد حريق في أعقاب ضربة إسرائيلية على حقل بارس الجنوبي للغاز.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإنه إذا تأكد ذلك، فستكون هذه أول ضربة إسرائيلية تستهدف قطاع
النفط والغاز الطبيعي
في إيران.
ولم تعلن إسرائيل بعد مسؤوليتها عن الهجوم، فيما
تحيط بهذه المواقع أنظمة دفاع جوي، كانت إسرائيل تستهدفها منذ أمس الجمعة. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجار قوي في مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجار قوي في مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد
15/06/2025 02:09:49
15/06/2025 02:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجار قوي وسط مدينة أصفهان
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجار قوي وسط مدينة أصفهان
15/06/2025 02:09:49
15/06/2025 02:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: التلفزيون الإيراني الرسمي يقول إن مقر الحرس الثوري في طهران تعرض لقصف إسرائيلي
Lebanon 24
رويترز: التلفزيون الإيراني الرسمي يقول إن مقر الحرس الثوري في طهران تعرض لقصف إسرائيلي
15/06/2025 02:09:49
15/06/2025 02:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة النفط الإيرانية: مصفاة طهران في حالة ممتازة ونشاطها مستمر من دون انقطاع
Lebanon 24
وزارة النفط الإيرانية: مصفاة طهران في حالة ممتازة ونشاطها مستمر من دون انقطاع
15/06/2025 02:09:49
15/06/2025 02:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي: طهران تحترق
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: طهران تحترق
18:57 | 2025-06-14
14/06/2025 06:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: المرشد الإيراني ليس مستبعداً من قائمة أهدافنا
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: المرشد الإيراني ليس مستبعداً من قائمة أهدافنا
18:36 | 2025-06-14
14/06/2025 06:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل
Lebanon 24
قتلى وجرحى جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل
17:30 | 2025-06-14
14/06/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إبادة إسرائيل".. إقرأوا ما قيل من تل أبيب!
Lebanon 24
"إبادة إسرائيل".. إقرأوا ما قيل من تل أبيب!
16:52 | 2025-06-14
14/06/2025 04:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اغتيال في طهران واليمن.. حديث عن استهداف قيادي حوثي وهذه هويته
Lebanon 24
اغتيال في طهران واليمن.. حديث عن استهداف قيادي حوثي وهذه هويته
16:40 | 2025-06-14
14/06/2025 04:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
Lebanon 24
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
05:49 | 2025-06-14
14/06/2025 05:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
23:10 | 2025-06-13
13/06/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
20:47 | 2025-06-13
13/06/2025 08:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جدل "البطانة".. هيفا وهبي تطل بـ "الشبك" والجمهور يعلّق (صور)
Lebanon 24
بعد جدل "البطانة".. هيفا وهبي تطل بـ "الشبك" والجمهور يعلّق (صور)
02:00 | 2025-06-14
14/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
11:48 | 2025-06-14
14/06/2025 11:48:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:57 | 2025-06-14
وزير الدفاع الإسرائيلي: طهران تحترق
18:36 | 2025-06-14
مسؤول إسرائيلي: المرشد الإيراني ليس مستبعداً من قائمة أهدافنا
17:30 | 2025-06-14
قتلى وجرحى جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل
16:52 | 2025-06-14
"إبادة إسرائيل".. إقرأوا ما قيل من تل أبيب!
16:40 | 2025-06-14
اغتيال في طهران واليمن.. حديث عن استهداف قيادي حوثي وهذه هويته
16:15 | 2025-06-14
الآن.. هجوم صاروخيّ إيراني يضرب إسرائيل وحيفا "تحت النار"
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
15/06/2025 02:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
15/06/2025 02:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
15/06/2025 02:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24